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華埠羅斯福公園 一群西語裔男子爆發衝突 2人被砍 1死1傷

記者張心／紐約報導
紐約市曼哈頓華埠羅斯福公園16日晚間發生一起凶殺案，犯罪團夥致一死一傷。(記者張心／攝影)
紐約市曼哈頓華埠羅斯福公園16日晚間發生一起凶殺案，犯罪團夥致一死一傷。(記者張心／攝影)

紐約市曼哈頓華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)16日晚間發生一起凶殺案，一組西語裔四人團夥同兩名西語裔男子發生衝突，導致兩人被砍傷後，一人送醫後死亡、一人傷勢嚴重；目前，犯罪團夥尚未被逮捕。

根據市警局消息，16日晚間8時32分許，警員接到911報警，稱有人在布隆街(Broome St.)和地蘭西街(Delancey Street)之間的羅斯福公園被刀刺傷，事發地點在華埠五分局轄區內。

警方到達現場後，發現一名20多歲的男子胸部有一處刀傷，另一名24歲的男子軀幹被刺傷。急救人員隨後將兩人緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)，20多歲男子被宣告死亡，24歲男子暫時情況穩定。

警方表示，嫌犯為四人犯罪團夥，其中一人身著芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)夾克，還有一人身穿藍色運動衫。他們在得手後，沿著企李士提街(Chrystie St.)向南步行逃逸。

截止發稿，警方尚在調查該案件，目前沒有人被逮捕。

根據周圍民眾，案發地靠近羅斯福公園附近一個遊民聚集地，經常有無家可歸者在此落腳睡覺，導致酗酒、鬥毆事件屢見不鮮。

就在上周五(10日)晚上大約同一時間，羅斯福公園里一名65歲的男子被不明利器劃傷臉部；目前尚不清楚這與剛發生的凶殺案是否有直接關聯。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠 紐約市 遊民

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