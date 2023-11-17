清白法案恐助長二度犯罪 華人社區憂心

封存犯罪紀錄的「清白法案」(Clean Slate Act)16日經州長簽署成法，華社對該法意見不一，反對者認為這將給不法分子錯誤導向，覺得做了違法之事可以不被追究，若造成治安惡化的後果卻須由社區承擔，但也有人認為該法可以給前科者改過自新的機會。

活躍於布碌崙 (布魯克林)8大道華社的社區人士凌飛認為，儘管該法案的出發點可能出於善意，但真正執行起來會有難度，因而強烈反對。他認為，此舉為了確保極少數人能否重新就業，卻將責任交到整體社會民眾的身上，「變成大眾都要為之買單的問題」；他擔憂若開了先例，會對後續帶來不好影響，對一些可能再犯罪的人而言，便給出了做錯事了仍然可被原諒的誤導預期，而如果他們知道自己的紀錄將被清除，就有可能會增加做壞事的機率。

「華人 的傳統認知，嚴格法律還是有必要的」，凌飛表示，在法律上「鬆口」肯定不是好事；他指出，許多左派分子的思維，總是把服刑當成了犯罪者的僅有的犯罪成本，但沒有從本質上考慮到人性的惡，這些是無法單靠坐牢就能解決的。

與此相對，州眾議員 寇頓(William Colton)便曾以華裔警員梁彼得為例，因失手錯殺他人，按照目前的法律，他始終無法在政府機構就職，主張法律應變通、給這些人多一次機會。

也有華人認為若有更好的管制和法規的話，則會支持該法案的推行；布碌崙南區居民互助會(SBCC)的負責人張女士表示，理想的做法是讓每個案件都個別而論，絕不是通通清零，「清除紀錄應該是罪犯要證明自己應得的事，而不是直接拱手給他們。」

若先前就已經是慣犯，她就不建議繼續給予機會，「我認為應該加入更多法規，確保該法案不會成為慣犯的出入通行證」；不僅如此，立法者還需考量一些現實的問題，例如已清除的紀錄是否可以撤回、若當中有人再犯罪會獲得怎樣的懲罰等，「這個法案存在的漏洞有多少，立法時就要確保有全部回應到。」