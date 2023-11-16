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殺2房客及女友 皇后區房東投案

記者鄭怡嫣／紐約報導
丹尼爾被控三項謀殺罪及一項非法持武，罪成將面臨無假釋可能的終身監禁。（取材自臉書）
丹尼爾被控三項謀殺罪及一項非法持武，罪成將面臨無假釋可能的終身監禁。（取材自臉書）

涉嫌因租金拖欠而殺死兩位房客及自己女友的54歲皇后區房東丹尼爾(David Daniel)，於15日由當地113分局押送檢方，並被控三項謀殺罪及一項非法持武，罪成將面臨無假釋可能的終身監禁。他表示自己做這樣的事「純粹是(因為)壓力」。執法部門的消息人士則說，兩位地下室的房客自新冠疫情以來便未再交租。

根據市警局及鄰居證詞，丹尼爾在2017年買下這套位於皇后區東南部聖奧爾本斯(St. Albans)的一家庭、三臥室房，他在14日早上約7時前往警局自首，並稱自己「做了不好的事」。

警方在約7時16分來到他的住處，發現兩位地下室的租戶——57歲的托馬斯(Wayne Thomas)及55歲的斯威尼(Evette Sweeney)躺在地板，身上有多處刺傷，丹尼爾的同居女友51歲的菲爾茲(Coleen Fields)則被發現橫屍二樓臥室床上，面孔朝下，她的喉嚨被割開，包括左乳等部分有多處刺傷。三位受害人均當場宣告死亡。

市警警探局局長肯尼(Joseph Kenny)表示，丹尼爾自首時，以一種「非常實際」的方式敘述了犯罪過程並告知地點，表現得異常冷靜。

丹尼爾15日由當地113分局押送檢方、在警局前現身時，被問「為何做這樣的事時」，他答「壓力」，被問「是很多壓力嗎」，他說「是的，純碎是壓力」。而在自首期間，他曾向警方表示，他與女友有一些問題，地下室的兩位租戶則沒有交租。執法部門的消息人士則透露，兩名租戶自新冠疫情爆發後，就沒有再支付租金，儘管在之後曾經補交了幾個月的房租。

丹尼爾周圍的鄰居則表示，除作為小房東，丹尼爾還擁有一家食品雜貨批發公司，「非常有商業頭腦」，他非常愛自己的女兒們，視她們為生命，但也因為鄰居向他的女友揮手而生氣。

租金 疫情 皇后區

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