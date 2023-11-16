糧食卡頻遭盜 布碌崙華社民眾受害

陸天娜1日宣布提案，擬簡化糧食券申請流程並增加每月提供福利。(本報檔案照)

近期，布碌崙 (布魯克林)8大道 「電子福利轉帳卡」(EBT，俗稱糧食卡)被盜用的現象明顯多於平時。社區人士提醒大家，要注意糧食卡的安全使用。

紐約親子 互助會負責人黃妮可介紹說，從去年開始，該會開始幫助8大道華社掛失和補辦糧食卡，今年，他們又多了一項工作，幫助糧食卡被盜用者向政府申請補償。從今年7月到10月，向他們請求幫助的糧食卡被盜事件每個月只有幾起，但從10月底到現在，他們卻一共接到了20多起糧食卡被盜事件的報告，這幾天情況尤其嚴重，11日接到了六起，13日接到了八起。

華策會布碌崙分會會長梅兆波(Steve Mei)也證實了糧食卡被盜用激增的現象，他說，華策會在兩周前與HRA(市人力資源管理局)舉行的一個研討會上，有17人向他們報告糧食卡被盜用，從那以後，華策會布碌崙分會又接到了七起類似報告。

目前的情況很不尋常，黃妮可說，這些糧食卡被盜用前最後一次使用的地點各不相同，但基本上都是在外州被盜用，也就是說，糧食卡被盜信息傳到了外州，這些案件背後很可能是一個有組織的犯罪團夥。

曹女士13日上午到8大道58街的一家水產店買螃蟹，卻被告知她的糧食卡沒錢了；因為確信卡裡有580元錢，曹女士又換了一家店買螃蟹，但仍被告知卡裡沒錢。後來經仔細查詢，曹女士發現糧食卡裡的580元被盜用得乾乾淨淨。這已經不是曹女士的糧食卡第一次被盜用了，去年，她的糧食卡就曾被盜用過250元。她後來換了密碼，但還是再次被盜用。

15日一大早，梅女士救母親肖女士的糧食卡被盜，到親子互助會求助。梅女士拿出兩張收據說，14日，肖女士購物後，糧食卡裡還有661.23元，但到了15日，她的卡裡只剩下了127.63元，其中的533.6元被人盜用。到今天中午為止，梅女士已經是15日到親子互助會報告糧食卡被盜的第四人。