紐約客談／外賣員加薪 勢在必行

在紐約市 ，外賣行業作為一個快速增長的行業，不僅成為了都市人日常的一部分，也成為了不少人的生計來源，其中包括大量華人移民。然而，這些外賣員面臨著種種挑戰：長時間的工作、不穩定的收入、以及在繁忙城市中騎行的風險。因此，若要改變現狀，不僅需要承認他們辛勤的付出，亦要給予其相匹配的酬勞；所以，外賣員加薪，勢在必行。

沒人可以否認，市內的生活成本可用飆升來形容，還伴隨著疫情 衝擊、裁員浪潮和通貨膨脹。在此期間，外賣員的工資增長卻並未與之同步。他們作為城市運轉的重要一環，大多數均花在路途之上，不論天氣狀況如何，都要確保顧客及時收到餐點，並面對潛在的惡言催促和道路狀況。這種辛勤勞動理應得到合理的報酬。

可是，他們現在不僅接受著遠低於合理標準的工資，還需要承擔醫療保險 等費用，以及接受人性的挑戰。有許多外賣員說，曾多次遇到外賣訂單完成後叫餐人更改小費的情況，輕則直接減半，重則直接歸零，無疑是一種「吃力不討好」的啞巴虧。另外，各外賣平台為了提高外賣員的送餐效率，不斷想方設法減少每單收益，並將矛盾通過小費轉移到顧客和騎手身上。

其次，外賣員往往面臨著職業安全的風險。在紐約這樣的大都市，交通擁堵和行人多是常態，這讓騎行送餐的外賣員處於更高的事故風險之中。提高工資不僅是對他們工作風險的一種補償，也是對他們勞動價值的認可。綜觀外賣員的發展歷史，他們從曾經接收W2，到如今大多收到1099，其不僅反映了社會發展，也反映了他們的權益流失。

總之，提高外賣員的薪資不僅是對他們辛勤工作的肯定，也是推動社會公平和經濟穩定發展的重要一環。