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紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵不缺席

記者劉梓祁／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會率隊加入。（記者劉梓祁／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會率隊加入。（記者劉梓祁／攝影）

第104屆美國退伍軍人節遊行11日在曼哈頓第五大道登場，匯聚數萬名現役和退役軍人，以及數百個軍人體成員，吸引大量市民專程前往並沿街支持，共同紀念並感恩曾為國家的自由、和平以及安全不懈努力的英勇軍人；遊行中，壯觀的軍隊陣容、高擎的星條旗、雄壯的樂曲共同交織，展現出軍人無私奉獻和堅韌不拔的精神，其中紐約華裔美國退伍軍人會亦率領隊伍昂首走過。

遊行隊伍中，包括現役士兵、水手和來自各個軍種的軍人，以及自二戰以來的每一場戰爭的退伍軍人悉數到場，從曼哈頓第26街和第五大道出發，隨後沿第五大道向北前進。本年紀念活動的大元帥為退役中將林寧頓(Mike Linnington)，現為「傷殘戰士計畫」首席執行官，曾帶領部隊參加伊拉克和阿富汗戰爭。

第104屆美國退伍軍人節遊行曼哈頓舉行。(記者劉梓祁／攝影)
第104屆美國退伍軍人節遊行曼哈頓舉行。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓退伍軍人大遊行最初為紀念一戰退伍軍人而設，隨後拓展至向所有戰爭的退伍軍人致敬，全國範圍內約有1700萬人。為此，市長亞當斯(Eric Adams)亦到場致詞表示，市內各地的慶祝活動旨在表達對全體退伍軍人的支持，以及背後的漫長歷史、深刻含義和傳承價值。他指出，如今的戰爭不僅意味著炮火，亦是經濟大蕭條或病毒大流行，因此在克服種種困難後，才有了如今偉大的國家。

星條旗在遊行隊伍前展開。（記者劉梓祁／攝影）
星條旗在遊行隊伍前展開。（記者劉梓祁／攝影）

當日，華裔美國退伍軍人會儀仗隊率領全國退伍軍人協會紐約分會加入遊行隊伍。新任主席鄧燦業表示，華裔退伍軍人會立足華埠，長期致力於提升亞裔社區的團結和凝聚力，且許多成員曾為國家服務多年，包括參加過二戰和越戰的退伍軍人，儘管其如今已年邁，但仍在竭盡所能地傳授軍事技能。

鄧燦業說，軍人會成員不僅接受著來自社會的祝福和支持，亦在各自退役後繼續作出貢獻，如定期前往醫院探訪過百歲的二戰老兵和在先烈生病或去世時參與儀式，雖部分故事未被廣知，但對社區服務的承諾從未減弱。隊伍中，共有十餘位來自華裔退伍軍人會的成員，其中包括一位20歲的現役女兵。

另外，本次遊行中紀念的重要日期有朝鮮戰爭結束70周年、美軍從越南撤出戰鬥部隊50周年、黎巴嫩貝魯特兵營爆炸及格林納達入侵40周年和索馬里摩加迪沙戰役30周年等。

市長亞當斯到場發言。（記者劉梓祁／攝影）
市長亞當斯到場發言。（記者劉梓祁／攝影）

華裔 曼哈頓 大蕭條

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