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2025挑戰亞當斯？ 傳民主黨5人有意角逐紐約市長

記者顏潔恩／紐約報導
針對首席募款幕僚日前遭聯邦調查局突襲檢查，亞當斯舉行記者會。（本報資料照片）
針對首席募款幕僚日前遭聯邦調查局突襲檢查，亞當斯舉行記者會。（本報資料照片）

紐約市亞當斯(Eric Adams)日前因首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)遭FBI突查後陷入熱議，儘管至今具體的調查結果尚未公布，但無疑已深受影響，是否會參與2025年的市長競選還未有定局；雖還未有正式的消息，不過政治圈內有傳言，目前至少五人有望參與屆時的民主黨黨內初選。

根據The City報導，盛傳可能會競選2025年市長選舉的包括副議長阿亞拉(Diana Ayala)、布碌崙(布魯克林)州參議員米維(Zellnor Myrie)、前市議長柯魁英(Christine Quinn)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、以及布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)；不過據選舉局(Board of Elections)，目前還沒人提交正式的競選申請。

據悉，經常批評亞當斯政策的阿亞拉，在最近的政治活動中承認，正在為可能的競選進行初步對話，「在考慮中，為什麼不呢？」；她表示，紐約市從未有過女性或西語裔市長，考慮到現在的政治結構，「我們顯然必須探索新的選擇。」

被視為打敗亞當斯的有力競爭者，皇冠高地議員米維表示，目前的注意力是放在明年6月的競選連任工作上，但不排除任何可能性，「我想在明年11月的總統選舉後，會有更充足的時間思考」，但他確實也想成為參與對話、並解決緊迫問題的一分子。

柯魁英目前是遊民服務提供者WIN的總裁兼執行長，儘管外界的謠言瘋傳，但她多次強調絕對不會挑戰亞當斯，心意已決；不過，亞當斯接下來是否會因為變數而無法續任，令專家猜測可能成為柯魁英競選的契機，針對該問題，她目前還未正面回答。

拉莫斯也是多次公開批評亞當斯、及其無證移民政策的議員之一，她表示，誰能夠競選市長一職已成為「熱議」話題；她透露目前正把關注放在解決無證客危機的聯邦經費上，但也沒把話說死，「總有人要參選，可能會是我。」

當被問及是否會參選2025年市長選舉時，雷諾索堅決表示不會，當下的精力會投入在作為區長的工作上，確保布碌崙人的福祉；但他也意識到，紐約市的政治左派需要一位強有力的候選人，帶領其他人建立勢頭，「策略是從一早開始便物色合適的人選。」

亞當斯 布碌崙 紐約市

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