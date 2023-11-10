以哈效應… 紐約市仇恨犯罪10月飆升124%

紐約州長霍楚9日表示，願意考慮收緊保釋法，給予執法者關押仇恨犯罪分子的更大權力。(州長辦公室提供)

根據市警局統計，紐約市仇恨犯罪 數量在上月激增124%，引起各方關注；紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)9日表示，願意考慮收緊保釋法，讓執法者有權持續關押仇恨犯罪分子。

州長霍楚擬收緊保釋法 續關罪犯

市警局近日公布的最新統計數據顯示，全市10月份整體犯罪率下降，比去年同期減少3%，但因為以色列-哈瑪斯衝突，導致仇恨犯罪數量迅猛飆升124%，從去年同期的45起增加為今年10月的101起。

分析顯示，這101起仇恨犯罪事件中，69起為反猶太主義犯罪，比去年10月的45起增加了22起；101起仇恨犯罪中，8起為反穆斯林事件，高於去年同期的0起；還有7起定性為「反民族主義」事件，高於去年同期的3起。

面對仇恨犯罪的大幅增加，霍楚表示，她願意考慮修改保釋法中的漏洞，以防相關嫌犯在被捕後重新回到社區。「我願意看看這個問題，除此之外，我還能執行人權法律(human rights laws)。」

「執法者對仇恨犯罪分子束手無策」

根據紐約州2019年的保釋法改革，被控「製造恐怖主義威脅」的重罪嫌犯，除非還有其他的指控，否則檢察官很難將此類犯罪分子繼續關在監獄裡。「執法人員目前對仇恨犯罪分子束手無策，」伊利郡地方檢察官弗林(John Flynn)表示，「除非他們再犯什麼事，否則我們履行不了什麼法律權力。」

弗林也說，他對霍楚能推動州立法機構改革保釋法不抱希望，畢竟今年民主黨終於同意在州預算中對保釋法做小幅更改，但霍楚因為改動太小而拒絕簽字，該預算法案因此被擱置了近一個月。「我認為州長去年已經動用了她所有的政治資本，才爭取到這一點點變更。」

弗林認為，未來他會建議將仇恨犯罪案件引入聯邦法院，比如，近期被刑事定罪的康乃爾大學(Cornell University)21歲華裔大三學生戴佳宇(Patrick Dai)，因為是遭聯邦指控，所以檢察官可以繞過紐約州保釋法，將戴佳宇送進監獄。