曼哈頓1500人上街挺巴勒斯坦 籲以哈停火
隨著因以哈戰爭死亡人數的增多，1500名抗議者9日在曼哈頓中城舉行集會示威，譴責以色列在加薩地帶的戰爭暴行，不少猶太人參與了此次抗議。
此次於曼哈頓舉行的活動由支持巴勒斯坦的組織主辦，他們呼籲全市人們停課停工，進行抗議；不少學生走出課堂，參與了此次抗議。
大批抗議人群於9日下午4時左右，聚集在位於曼哈頓中城的紐約公共圖書館，其中不乏猶太人；示威者沿第五大道一路前往紐約時報大樓，進行停火呼籲；另外，他們還表示美國應該結束對以色列的種族滅絕支持。
一名叫Mahriaeel Fam的學生說，「每個人都有權利走出去，支持他們所相信的，支持正義；他們有權表達，目前正在發生的事情是不正確的。」
整個示威過程十分平和，但圖書館對面，也有一組人持以色列國旗高喊：「哈瑪斯是恐怖組織」，與支持巴勒斯坦的民眾對嗆。
據悉，在以哈戰爭發生一個月以來，紐約發生不少針對猶太人的仇恨犯罪事件；根據紐約市警的仇恨犯罪特別小組，10月的仇恨犯罪事件總數較上月增加了124％，從45起增加到101起；其中反猶太事件首當其衝，激增了214％，從22起增加到69起。
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