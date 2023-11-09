華埠電力設施起火 殃及鄰近建築 1華人輕傷

一名消防員撤離火場後，長時間蹲地休息，看似很不舒服。可見地下室內的煙霧對人體有不小的傷害。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)交喜士打街(Hester St.)路口處一個地下變電設施8日下午2時許起火，燃燒釋放出的有害氣體通過排風管道進入相鄰一間物業的地下室，造成一名華人 輕傷。所幸火災未造成嚴重經濟損失，受害者也沒有生命危險。

事故發生後，附近多個消防隊的至少七輛消防車以及大量救援人員趕赴現場。在事發現場旁的街道上看不見明火，但從受害物業地下室中冒出大量煙霧，周圍也瀰漫著較為濃重的化學物質異味。當日下午3時左右，滅火工作宣告完成。消防部門的現場指揮人士透露，火源是屬於聯合愛迪生公司(ConEdison)的電力設施，火災造成一人輕傷，無人死亡。

有相關工作經驗的社區人士陳家齡介紹，據他在現場的觀察，起火點位於聯合愛迪生的配電箱井內，與涉事的物業沒有關聯，之所以會造成建築內人員受傷，很可能是因為毒煙順著地下通風管道進入鄰近建築的地下空間所致。

陳家齡透露，傷者是一名「講粵語的華人」，至少60歲，從事電力工作。他的辦公室位於起火點旁的地下室，火災發生時，他正在辦公室內。現場一名自稱為傷者手下員工的目擊者稱，他們接到通知後迅速趕到現場，將老闆帶出地下室後，他一度臉色發白、呼吸困難，但在稍加休息後，已基本恢復正常。此後，傷者被急救人員戴上氧氣面罩，送院治療。