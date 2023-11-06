紐約馬拉松 華人踴躍參賽 成績不重要 享受「快樂跑」

紐約馬拉松，選手們在中央公園內做最後衝刺。(記者許君達／攝影)

2023年紐約城市馬拉松 於5日舉辦，來自世界各自的5萬名參賽選手中，也有為數不少的本地華人 以及從亞洲遠道而來的華人跑者踴躍參賽，最終衣索比亞選手Tamirat Tola以2小時4分58秒的成績打破大賽紀錄，獲得男子組冠軍，肯亞選手Hellen Obiri獲得女子組冠軍。

華人跑者下皇后大橋進入曼哈頓。(郭力一提供)

今年馬拉松的路線起自史泰登島，過維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)後，從南到北貫穿布碌崙(布魯克林)進入皇后區長島市，過皇后大橋進入曼哈頓 再向北，經過布朗士後回到曼哈頓上城，終點設於中央公園內。路線全長26.2哩，途徑紐約全市五區。

華人跑者下皇后大橋進入曼哈頓。(郭力一提供)

紐約馬拉松最初舉辦於1958年，至今已有65年歷史，現已成為紐約在秋季的重要全城性盛會。在完賽選手陸續衝過終點後，中央公園以及包括時報廣場在內的整個中城地區，到處可見披著橙色保暖裝備的跑者與他們的親友行走在街上，很多路人也向選手們致以鼓勵和歡呼。

加拿大華人張Eva(左)和陳萍(右)為了「刷滿貫」而專程來到紐約參賽。(記者許君達／攝影）

張Eva和陳萍專程從加拿大多倫多趕來參賽。張Eva表示，她們兩人屬於「快樂跑」，成績不重要，只要能順利跑下來就好。一路下來，她們幾乎是一邊跑一邊玩，趁機會領略一下紐約風光，路上遇到一名來自中國杭州的跑者，還停下來與他和中國國旗合了一個影。

張Eva和陳萍都是跑步愛好者，平時也經常跑步。最終，她們以四個半小時左右完成賽事。兩人表示，紐約馬拉松是全球六大馬拉松賽事之一，目前全球完成了「六大滿貫」的跑者僅千餘人，她們此行專門來紐約參跑的主要目的便是「刷滿貫」。紐約完賽後，陳萍已完成了「六大滿貫」中的五個，張Eva完成了四個。

除遠道而來的參賽者外，紐約本地華人參與馬拉松的積極性也很高。住在布碌崙的胡George今年已是第二次跑全程馬拉松，本次的成績是4小時11分，比上次有所提升。他說，在疫情期間在朋友的帶動下，才開始跑步的。養成習慣後，各項健康指標都有所好轉。「跑步是一項門檻不高的運動，人人都有條件入門。」

紐約嵐山跑團今年共有167名成員參跑，其中多數人都在三至四個小時左右成功完賽。出生於香港的嵐山團員何Kyle用了3小時56分完賽，比去年的時間減少了近半個小時，成功地完成了給自己制定的「破四小時」目標。

華人跑者和Kyle剛剛喜得千金。(何Kyle提供)

何Kyle表示，自己兩年前偶然抽中了一場馬拉松的參賽資格，此後才開始跑步，在本次紐約馬拉松之前，他針對性訓練了三個月，每周累計要跑30至40哩。他在開始跑步後，感覺免疫力比以前好了很多，體力也有所提升，不會常常稍做一些事就感到疲累。不過由於自己的女兒剛剛出生，生活中多了一份責任和壓力，所以他也不知道明年是否還能有時間和精力再戰。

嵐山跑團除了參賽選手外，還有多名義工在沿途的啦啦隊站點為團友加油。兼職攝影師的義工郭力一表示，他此次希望找一個新的地點，以便為團友拍攝些不同背景的照片。經過研究，他選定了曼哈頓皇后大橋西端附近，結果沒想到參賽的各支隊伍熱情極高，早上9時不到，這處地點就已經擠滿了其他團隊的啦啦隊和攝影師。據他觀察，在現場，賽道兩旁擠滿了觀眾和市民，為所有選手不遺餘力地加油鼓勁，歡呼聲、鈴鐺聲、音樂聲震天響，令人激動且震撼。