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砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身分不明華女按摩店盤桓過夜 業主急尋家人帶回

記者顏潔恩／紐約報導
身分不明的華女數天前開始借宿8大道一家按摩店，店家急尋家人。(龔先生提供)
身分不明的華女數天前開始借宿8大道一家按摩店，店家急尋家人。(龔先生提供)

紐約布碌崙(布魯克林)一名身分不明的年輕華女數天前到8大道的「真爽」按摩店內過夜，店主龔先生擔心她在外受寒而好心收留，但懷疑對方有些精神異常；據龔先生收集的信息，華女可能住在8大道不遠處，且已有家室，但不確定出於什麼原因而流浪，希望她的家人或親戚能將其認出並帶她回家，需要的話可尋求幫助。

龔先生說，大概四、五天前的凌晨，該名穿得非常單薄的華女直接走到店內往椅子上一坐，當跟她說話時幾乎都不回應，只是在低頭在玩手機；他見外邊的天氣實在太冷，華女的腳也被凍得呈紅紫色，於心不忍將他攆到大街上，並任由她過夜。

接下來幾天裡，華女都是早上不見蹤影，到了晚上才過來按摩店睡覺；據店裡人的觀察，懷疑她可能有精神異常，生活上也沒有打理得很好，醒著的時候就是玩手機遊戲，不然就是盯著一張有小孩的照片，陷入沉思。

其他的女性員工也試圖與華女拉近關係問話，起初無論怎麼問，對方只會答「不知道」，餓了就伸手抓店裡擺放著的糖果吃，龔先生給換洗衣物也都拒絕； 直到後來稍微放下戒心，跟他們說自己是1997年出生的福州琅岐人，2015年來的美國。

龔先生也在一次早上於9大道的一家洗衣店撞見在洗衣的華女，問了老闆才知道她過去便在那裡洗衣，並看過其帶著幼童、甚至曾是懷孕過的狀態；老闆還指出，華女以前的狀態也貌似不太正常，但現在感覺更加糟糕。

龔先生猜想華女就住在8大道不遠處，且在這裡也有家庭，但不確定為何會離家出走，且在店內睡了那麼多天，卻不怎麼聽到手機響起，「不確定到底有沒有人在找她」。

事實上，龔先生過去便收留過很多無家可歸的人，包括一名精神失常的中國女留學生、以及患有抑鬱症的華男吳詩果，後來在僑團的幫助下已將人送回家鄉養病；此次同樣是出於好心而收留該名華女，怕如此瘦弱的女生在外不安全，但奈何本身的能力有限、且華女常在店內晃悠也會對生意帶來影響。

龔先生希望藉助媒體的力量傳播這個消息，讓她的家人或親屬過來接她回家，有需要的話帶她治療；若社區民眾有更多詳情，可撥打(347) 469-5732聯繫龔先生。

華女 8大道 布碌崙

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