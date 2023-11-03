紐約客談／力保桑托斯 民主黨是何居心

醜聞纏身的紐約州第三選區國會眾議員桑托斯(George Santos)通過了罷免 案獲得留任。不過，在這場由紐約州共和黨 同僚發起的罷免案中，決定力保桑托斯的陣營，尤其是其中為數不少的民主黨 人，則顯然各有心思。

素人出身、毫無政績、既違反了民主遊戲中對於誠實和體面的要求、更敢於以身試法的桑托斯無疑已成了共和黨的負資產，民主黨則一定很希望將這個「票房毒藥」深埋在對手的陣營之中，以求明年重奪這個重要的搖擺選區。

民主黨人的用心再明白不過：只要桑托斯在位，「共和黨」這個招牌上就少不了一塊甩不掉的汙泥，下次無論由誰代表共和黨參選，都難免先被這個負資產抵銷掉一部分能量，在東皇后區與長島這個傳統上偏藍的地方，把小丑一樣的桑托斯高掛在舞台中央丟人現眼，簡直就是民主黨最好的助選牌。

而對本區共和黨人來說，初選是要利用桑托斯的在任優勢拚一把，還是及時止損、派出另一員實力更強的戰將出馬，是一個兩難之選。力保桑托斯，對民主黨來說意味著把主動權握在手裡，把包袱甩給對手。假如真的把他罷免掉，反而可能產生激將作用，讓痛定思痛的共和黨集中力量選派最強人選去發動雪恥之戰。

當然，這種過於明顯的盤算也是一招險棋。首先，以抹黑對手為目的力保一名根本難以勝任職責的民代，吃相實在不雅，可能會激起中立選民的道德厭惡感，強化民主黨「虛偽奸詐」的印象。此外，桑托斯能走到今天，至少在表演欺騙和煽動極端上有過人之處。假如本地選民真的買帳，明年再選他上去，可就偷雞不成蝕把米了。