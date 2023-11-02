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紐約客談／華人維權 更需團結

紐約客談

布碌崙201初中霸凌事件引發的倆家庭打鬥，從一開始發酵至今已超過一個月，華社目前將大部分注意力放在幫助華裔家長雷先生擺脫控罪上，並呼籲布碌崙地方檢察官蔣莎樂嚴懲動手打未成年者的中東裔男子；隨著華人幾次態度強硬的示威後，可靠消息指出針對雷先生的控罪定會撤銷，這是華社共同努力的結果，迎來維權路上新一章節的勝利。

儘管獲得不錯的結果，但值得討論並反省的是，華人在給布碌崙地檢施壓的過程中，為何還是出現了分裂，甚至到了相互指責的地步，無法將專注力放在應關注的事情上；這個分裂明顯出在州眾議員寇頓一行人造訪蔣莎樂後，話裡話外透露著對地檢辦公室的支持，認為其針對此案件的調查嚴謹、且態度真誠，希望華社願意退一步，無需再組織抗議繼續加以為難。

當然部分華裔家長聽後覺得憤怒，也不完全沒有道理，畢竟為此籌備已經投入大量時間、精力、金錢，且若當初布碌崙地檢願意先向華社拋出橄欖枝，主動作出解釋，華社估計便不會積累那麼多的怒氣。

再者，前些年海港城鐵鎚案白男因確診精神疾病免除刑罰，華社認為地檢難辭其咎，在雷先生的這件案子上沒有明確萬全撤除控罪的話，不肯罷休也有道理；持續的示威也是下馬威，未來再出現類似的窘境，地檢便能明確知道華社的態度和接下來的做法。

在霸凌案上，華人其實都是衝著華社更好的未來發展而努力，就算分裂也不是因為目標改變，只是對事情的解析有了不同看法；共同理解、願意溝通很重要，終究是消除分歧的最佳辦法。

布碌崙 華人 華裔

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