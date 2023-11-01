無證客將使紐約破產…鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

州眾議員鄭永佳。(記者顏潔恩／攝影)

代表布碌崙(布魯克林)8大道的共和黨州眾議員鄭永佳，以「失控」一詞形容紐約市 無證移民 危機。他擔憂更多無證客 湧入，將減少原本提供給本地居民的資源和服務，甚至讓紐約市走向破產；他也認為一些人濫用紐約市的「庇護城市」屬性，謊稱是難民便非法越境來美國，敦促聯邦政府改善移民法律，重新以更高標準定義「政治難民」。

鄭永佳指出，幾乎所有從南部邊境進入美國的無證客都被送來紐約市，而不是其他地區或州，大大加劇了紐約市的負擔，已到了完全失控的地步；一些人也濫用紐約市的庇護權法令來到這裡，他認為聯邦政府應趕緊修改移民法，重新定義「政治難民」以防止更多人繼續濫用。

他也對市府在五大區廣建無證客收容所表示反對，指出紐約市土地有限，房屋短缺是長久以來便存在的問題，連當地居民都為之困擾；若非要接納無證客，大可送到紐約上州或其他有足夠土地資源的地方，就不要再讓紐約市苦撐。

●資助難民國家 花費更省

「如果可以的話，我不介意送無證客回國，但既然這不可能，眼下只能通過簽發臨時工作簽證來緩解問題」，鄭永佳解釋，這樣至少他們能自食其力，不用依賴市府提供住宿、食物、援助項目等，資源得以保留給本地人；聯邦政府也應考慮投錢給這些難民國家，讓其能幫助自己的人民，「相較之下，這個方式比起接待難民，所花費的資金更少」。

他說，若無證客危機持續，紐約市會被迫縮減提供給居民的重要資源，若聯邦政府再不介入，紐約市就可能面臨破產，「我真心希望不會走到這一步」；此外，安全威脅也是移民危機延伸出的問題，現在已有難民敲門向居民乞討的現象，他們若再沒錢生活，接下來唯有偷搶，最終遭殃的也還是紐約客。