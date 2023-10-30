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左派主導 亞當斯組建市府種族公正團隊

記者許君達／紐約報導
謝爾曼近日獲任市長公平與種族公正辦公室負責人。(市長辦公室提供)
謝爾曼近日獲任市長公平與種族公正辦公室負責人。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)近日任命謝爾曼(Sideya Sherman)為市長公平與種族公正辦公室(Mayor's Office of Equity and Racial Justice, 簡稱MOERJ)負責人、提加尼(Linda Tigani)為市種族公平委員會(NYC Commission on Racial Equity,簡稱CORE)主席兼執行主任。

在2022年11月的中期選舉中，紐約市的選票上有三項關於種族公正問題的公投選項，三項全部得到了超過70%的選民支持，這兩個機構便是根據公投結果的要求而設的。市府則在公投結束即將滿一年的時候才終於宣布了這項任命。

市府介紹，在這兩個機構中，MOERJ是過去的市長公平辦公室(Mayor's Office of Equity)的擴展，而謝爾曼從去年以來也一直是該辦公室的主管官員。她在獲得新任命後發表聲明，表示市府還將繼續針對結構性問題開展工作，以彌補曾經造成的傷害並帶來意義更深遠的改革。

種族公平委員會(CORE)則為全新設立的機構，主席提加尼此前的職務是市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)的代理首席公平與戰略官，她長期以來都積極參與倡導女性權利和警察改革的運動。

她在一個左派社運網站上的自我介紹中，將自己定義為「衣索比亞-蘇丹裔美國社會工作者、組織者和研究者，致力於通過『警察觀察、公民權利小組和馬爾科姆-X基層運動』的方式『結束警察暴力』」。此外，她還宣稱自己的理念是「巴勒斯坦人有權返回自己的土地，所有非洲裔都有管理自己和土地的自決權」。

作為「社區團結促進警察改革」組織(Communities United for Police Reform)的發言人，提加尼長期以來對警察行為抱以尖銳的批評態度，尤其是在針對警方的攔截和搜查策略上。此前曾有報告指出，紐約警方在攔截和搜查過程中，針對非洲裔和西語裔人士的次數占比異常高。

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