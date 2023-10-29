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噪音擾人 法拉盛全市311熱線最多投訴地區

記者劉梓祁／紐約報導
法拉盛為紐約全市撥打311熱線投訴最多的社區，圖為此前的調查人員指出，拉瓜地亞機場飛機噪音污染最嚴重的地區，為法拉盛與傑克森高地。(本報檔案照)
法拉盛為紐約全市撥打311熱線投訴最多的社區，圖為此前的調查人員指出，拉瓜地亞機場飛機噪音污染最嚴重的地區，為法拉盛與傑克森高地。(本報檔案照)

一項研究結果顯示，皇后區法拉盛為紐約全市撥打311熱線投訴最多的社區，法拉盛居民幾乎每天都在撥打311；此外在全國各大城市的311來電紀錄分析中，紐約市的投訴數量排名則位列第16高。

專業統計網站MoverDB根據各大城市的311投訴記錄分析發現，法拉盛的居民幾乎每日都在撥打311熱線，主要投訴的問題包括來自拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)低空飛行的飛機噪音和由此引發的消防車警報聲，顯示這一問題已經成為影響居民生活質量的一大問題，並引起廣泛關注和投訴。

法拉盛居民賀雄表示，自己居住在法拉盛廣場(Flushing Commons)的公寓，不僅每日都要忍受飛機經過的轟鳴聲，更要仍受大樓下方幾乎每夜響起的「廣場舞」背景音樂和人群的嘈雜聲，時常導致無法入眠。

他還說，由於周邊餐館直至深夜才結束營業，亦令許多青年在飯後或酒後大聲喧嘩或互相衝突，導致更多噪音在休息時間傳出，令人不勝其擾。

同樣居住在法拉盛的宋丹認為，車輛喇叭聲是噪音的「重要源頭」之一。她表示，由於法拉盛交通狀況長期混亂，且諸多公共停車場存在違規停車現象，造成堵塞的情況屢見不鮮，其中有許多司機鳴笛催促，無疑增加了本就嚴重的「噪音汙染」。

除法拉盛之外，其他社區亦頻繁撥打311熱線投訴，其中包括布朗士韋克菲爾德(Wakefield)、曼哈頓西區以及哈林(Harlem)區。

與這些社區相比，研究還發現了一個在紐約市相對寧靜的社區，即布朗士的合作城(Co-op City)社區，它也是全美最大的共有公寓地段，有超過4萬4000名社區居民，但當地居民較少撥打311熱線投訴，顯示該社區的居民享有相對安寧的生活環境。

法拉盛 布朗士 紐約市

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