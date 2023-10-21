我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

仇恨犯罪投訴新熱線 紐約州府開通

記者張心／紐約報導
州府開通新熱線，打擊仇恨犯罪行為。(州長辦公室提供)
州府開通新熱線，打擊仇恨犯罪行為。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)聯合州人權司(Division of Human Rights)，20日宣布開通全新電話熱線和在線投訴網站，方便民眾直接向州府仇恨和偏見預防小組(Hate and Bias Prevention Unit)報告相關事件，獲得投訴協助和解決方案。

州府仇恨和偏見預防小組，由社區、宗教、司法、民間倡議等公共和私營組織人員構成，管理任何形式的仇恨和偏見事件，為受到影響的個人和社區提供幫助。

新熱線開通後，公眾可以撥打(844) NO-2-HATE，即(844)662-4283投訴；也可登陸網站在線送出投訴表格，網址：https://forms.ny.gov/s3/DHR-Bias-Incident-Form。

州人權司表示，不管是欺凌、性侵犯、人身攻擊、口頭騷擾、暴力攻擊，還是哪怕只是在網路上通過文字來進行騷擾暗示，都可以投訴給仇恨和偏見預防小組。此外，如果看到任何帶有有仇恨標誌的地點，比如絞索、納粹、燃燒的十字架等，也建議及時反饋給該機構。

「如果情況緊急，突發性事件還是建議先求助911。」州人權司提醒，仇恨和偏見預防小組主要為受害人提供長期支持，包括協助報案、司法援助、衝突解決，也會加強反仇恨的社區對話，對施暴者進行批評教育等。

霍楚表示，仇恨是一種懦弱的行為，任何紐約人都不需要忍受仇恨所施加的歧視，任何形式的仇恨一旦出現，就必須立刻制止，把其扼殺在萌芽裡，以防滋生為危及生命的力量。「保證紐約人的安全是我的首要任務，尤其是在以色列和哈瑪斯(Hamas)戰火激烈、仇恨行為也開始在紐約全州範圍內蔓延的當下。」

霍楚 納粹 紐約州

上一則

5G時代 市府部署4000個免費wifi熱點站

下一則

紐約州長霍楚訪以途中 87歲父親去世

延伸閱讀

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復
以哈衝突餘波持續蔓延紐約 9人涉仇恨犯罪被警緝

以哈衝突餘波持續蔓延紐約 9人涉仇恨犯罪被警緝
紐約州長訪以時87歲父親去世 耶路撒冷哭牆邊拭淚留言

紐約州長訪以時87歲父親去世 耶路撒冷哭牆邊拭淚留言
紐約建築開放日 逾300隱密點 限時3天免費任你遊

紐約建築開放日 逾300隱密點 限時3天免費任你遊

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
紐約大學是不少華人選擇的學校。圖為紐約大學的畢業活動。(記者許君達／攝影)

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

2023-10-19 07:21
警察在法拉盛街頭收繳了九條未帶出售標牌的條紋鱸魚。(取自州環保廳)

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

2023-10-14 11:44
李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

2023-10-15 06:51

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐