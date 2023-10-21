仇恨犯罪投訴新熱線 紐約州府開通

州府開通新熱線，打擊仇恨犯罪行為。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)聯合州人權司(Division of Human Rights)，20日宣布開通全新電話熱線和在線投訴網站，方便民眾直接向州府仇恨和偏見預防小組(Hate and Bias Prevention Unit)報告相關事件，獲得投訴協助和解決方案。

州府仇恨和偏見預防小組，由社區、宗教、司法、民間倡議等公共和私營組織人員構成，管理任何形式的仇恨和偏見事件，為受到影響的個人和社區提供幫助。

新熱線開通後，公眾可以撥打(844) NO-2-HATE，即(844)662-4283投訴；也可登陸網站在線送出投訴表格，網址：https://forms.ny.gov/s3/DHR-Bias-Incident-Form。

州人權司表示，不管是欺凌、性侵犯、人身攻擊、口頭騷擾、暴力攻擊，還是哪怕只是在網路上通過文字來進行騷擾暗示，都可以投訴給仇恨和偏見預防小組。此外，如果看到任何帶有有仇恨標誌的地點，比如絞索、納粹 、燃燒的十字架等，也建議及時反饋給該機構。

「如果情況緊急，突發性事件還是建議先求助911。」州人權司提醒，仇恨和偏見預防小組主要為受害人提供長期支持，包括協助報案、司法援助、衝突解決，也會加強反仇恨的社區對話，對施暴者進行批評教育等。

霍楚表示，仇恨是一種懦弱的行為，任何紐約人都不需要忍受仇恨所施加的歧視，任何形式的仇恨一旦出現，就必須立刻制止，把其扼殺在萌芽裡，以防滋生為危及生命的力量。「保證紐約人的安全是我的首要任務，尤其是在以色列和哈瑪斯(Hamas)戰火激烈、仇恨行為也開始在紐約全州範圍內蔓延的當下。」