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寇頓致信地檢 為反擊霸凌華父喊冤

記者顏潔恩／紐約報導
201初中霸凌事件引發華人家長的關注，州眾議員寇頓呼籲布碌崙地區檢察官，撤銷對雷先生的控罪。圖為華裔家長在校門口前示威。(本報檔案照)
201初中霸凌事件引發華人家長的關注，州眾議員寇頓呼籲布碌崙地區檢察官，撤銷對雷先生的控罪。圖為華裔家長在校門口前示威。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)戴克高地201初中校園霸凌案和後續引發的倆家庭互毆，至今仍是華社關注的焦點，但現在的注意力更趨向於如何幫助華童父親雷先生脫罪；州眾議員寇頓(William Colton)發出聲明表示，暴力永遠不能解決問題，但居民永遠有保護自己的權利，呼籲布碌崙地區檢察官撤銷對雷先生的控罪，華人家長也開始在社區傳播請願書，為其伸冤。

華社認為，中東裔的沙博(Hassan Saab)在學校毆打未成年者在先，又囂張到持武器現身華裔家庭的家門口，導致雷先生反擊，但兩人隨後雙雙落網，令撐雷先生的華社深感不滿；涉及的68、62分局局長，都對當時的執法行動和決定作出了解釋，但布碌崙地檢則以還在調查為由，現階段拒絕出面評論。

寇頓表示，調查之時62分局警員認為雙方都有過激行為，接下來最重要的是確保布碌崙地檢掌握真實的消息，考慮所有事實後決定如何伸張正義；他說，對他人施暴永遠不是解決問題的方法，民眾若遇事必須馬上報警，與此同時人們也有保護自己的權利，「當有人前往家中襲擊住在那裡的人時，這種人必須被逮捕並受到嚴重的處分」。

他強調，雖然警方抵達現場後，依據手中的證據作出合理的推斷，逮捕案件中涉及犯罪的人，但應該是由布碌崙地檢釐清事實，決定誰在正義的一方、誰是應被起訴的人，解除此案備受的爭議。

「在這個社區，我們堅信最初的暴力者(沙博)應獲得全面的起訴，而針對雷先生的指控應立即撤銷」，寇頓發表自己的觀點道，並呼籲所有學校以此為鑑，針對霸凌和暴力問題採取行動，根除這些不良行為。

此前，在寇頓和幕僚長莊文怡的推動下，華社也開啟了連署簽名運動，旨在幫助雷先生獲得廣大民眾的支持，給布碌崙地檢施壓來撤除對雷先生的指控；他們指出，雷先生迫於對家人的保護才作出反擊，目的是自衛和以免親人再受傷害，「(布碌崙地檢)對僅在權利範圍內保護家庭和財產的人，做進一步的懲罰，是不公平的」。

目前在Change.org網站設立的網頁https://chng.it/5L9HGMsC，已獲得超過1800個簽名，社區領袖也已打印中文版本，將在社區傳播。

布碌崙 霸凌 眾議員

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