霍楚簽法 放寬周日賣酒限制

州長霍楚日前簽署法案包，允許酒類零售商周日的開門營業時間從中午提前至早10時。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，允許酒類零售商 周日的開門營業時間從中午提前至早上10時，支持全州酒精產業的小商家發展。對此，華裔 業者表示，新規影響不大，因華人顧客一般不會早上來買酒。

本次簽署的法案包共包括六項立法，其中S.5731/A.6941法案允許零售商在周日賣啤酒、蜂蜜酒、黃酒、蘋果酒，改變此前酒吧和餐館只能在周日上午10時以後，才可以供應酒精飲料的規定。S.2854/A.7305則允許酒類零售商(Liquor and Wine Stores)延長周日的營業時間，由此前的必須中午才能開門，改為上午10時至晚上10時之間都可以賣酒。

其他法案則允許將釀酒師執照有效期從一年延長至三年，允許企業在加壓配酒機中，配製和保存含酒精的飲料，同意零售店出售與葡萄酒和烈酒相關的禮品和促銷品，將一些土地區域納入一個特殊的清單，這個清單讓酒類生產商、批發商和零售商可以共同擁有酒精許可證，而不必受到通常的法律限制。

民代們多年來不斷呼籲紐約州 修改酒精行業立法，以上六項法案於6月在州議會通過，交給霍楚簽字。她也認為，紐約州的啤酒廠、釀酒廠及其他酒精飲料中小企業，不僅能創造就業而且能促進經濟增長，「我為簽署這項法案感到自豪，它們將帶領紐約州酒精行業走向現代化。」

州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)華裔局長范文麗表示，通過解決陳舊的酒精法律可以促進商業安全，使正規持牌企業增加經濟收入，不再受到繁瑣的立法限制和政府規定，「我讚賞州長和立法機關為中小企業發展所做的努力。」

對於酒類商店周日營業時間可長至上午10時至晚10時，華裔酒莊老闆反響不是很強烈。位於法拉盛緬街的一家老闆表示，周一至周六都是早10時半開門，如果周日可以從中午提前到早10時開門，也會調整到10時半開門，「但是也不會差很多，也就一個半小時而已」。

另外一位老闆表示，該新規實在是沒必要，「一個是本來也想休息一天，而且客人要買都會提前買的，不會早上才來」；他表示不確定新規實施後，是否會更改時間，但自己如今除周日外的開門時間是早9時半到晚9時，比原來提前一小時打烊，「因為治安太差」。