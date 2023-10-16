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市議長：雷克島須按時關閉 城區監獄建設延宕 市府要有領導力

記者許君達／紐約報導
市議長歐德思表示2027年關閉雷克島的目標不變，而面對包括華埠在內的社區阻力，市府「需展現出領導力」。(記者許君達／攝影)
市議長歐德思表示2027年關閉雷克島的目標不變，而面對包括華埠在內的社區阻力，市府「需展現出領導力」。(記者許君達／攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)15日在華爾街三一教堂(Trinity Church)舉行的一場論壇中再次重申，要求2027年關閉雷克島監獄(Rikers Island)的立法不會更改，即使在包括華埠在內的城區監獄建設計畫面臨阻力的情況下，市府也必須全力以赴。她表示，為了實現這個目標，市府需要展現出「有勇氣的領導力」。

這場論壇以「雷克島的未來：為什麼它如此重要」(The Future of Rikers Island: Why It Matters)為主題，歐德思表示，關閉雷克島的要求不僅是為了在押人員的人權，更是為了在那裡上班的普通人的安全和健康。目前，雷克島監獄在押待審的人員數量正在愈來愈多、在押時間也愈來愈長，而更可怕的是，大約半數的在押人員被診斷患有精神方面的疾病，這對在獄中工作的懲教人員以及其他在押人員都構成了肉體和精神上的嚴重威脅。

此外，愈來愈多在押人員非正常死亡的案件也讓人對這所羈押設施的人權問題有所關注，僅今年年初至今，就有九人在獄中身亡。

歐德思代表市議會強調，2027年關閉雷克島的立法是強制性的，即使新的城區監獄建設計畫推進不順，行政部門也必須想辦法盡力執行。「我們需要的是領導力，有勇氣的領導力。」她表示。

華埠拘留中心拆除工作仍繼續進行。(本報檔案照)
華埠拘留中心拆除工作仍繼續進行。(本報檔案照)

城區監獄的完工是關閉雷克島的前提。根據紐約市的計畫，2027年關閉雷克島的同時，位於除史泰登島以外的另外四個城區也將各自新建現代化的監獄設施，以供轉移在押人員，其中曼哈頓的新監獄緊鄰華埠。由於對監獄大樓阻礙街區商業繁榮和對公共安全的擔憂，華埠和附近的小義大利及翠貝卡(Tribeca)等社區多年來一直全力阻礙這個建案的推行，現任本地市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)此前都是積極參與反監獄運動的社區人士。

監獄 華埠 義大利

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