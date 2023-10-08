紐約皇后區僑界慶雙十升旗 李光章：台灣是西太平洋民主燈塔

皇后區僑學界舉辦雙十慶祝大會。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝中華民國 112年雙十國慶，大紐約皇后區僑學界於7日在法拉盛 第20小學舉行慶祝活動，逾百位僑胞到場參與升旗典禮和慶祝大會，展現對家鄉的尊重與喜悅，並推廣中華文化。

雖然活動當日恰逢大雨天氣，仍有來自不同社區及僑團的逾百位僑胞到場，聚集在第20小學操場，一旁便為豎立的美國星條旗與青天白日滿地紅旗。

活動現場，眾人觀看了舞龍舞獅以及儀仗隊和護旗手表演，並共同唱誦美國國歌與中華民國國歌。多位在場僑胞表示，從辛亥革命至今，台灣經歷了無數的挑戰和變革，卻一直堅持著民主自由的價值，因此在這特殊的日子裡，必須表達崇高敬意，並承諾繼續支持和守護台灣。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致詞表示，熱情洋溢的僑胞不畏風雨來慶祝雙十，加之目睹旗幟緩緩在風雨中升起，心中充滿驕傲和感動。

皇后區僑學界慶祝雙十節，李光章致詞。(記者劉梓祁／攝影)

他說，近期台海形勢受到國際社會密切關注，不僅聯合國秘書長公開表示會竭盡所能緩解台海形勢、七國集團峰會(G7 Summit)對此發出聯合聲明，美日韓三國亦達成「大衛營」共識，無一不在強調台海和平穩定是國際安全和繁榮不可或缺的元素。

李光章將台灣比作「挺立在西太平洋上的民主燈塔」，表示維護台海和平符合多方利益，也是台灣人民及所有海內外同胞的最大共識，所以需要繼續強化防衛力量，並與所有理念相近的國家密切合作。

他指出，過去這一年來，台美關係持續深化，總統拜登 (Joe Biden)多次重申對台灣的安全承諾，而國會也在過去一年提出超過30項的友台法案或決議，其中包括6月簽署的21世紀台美貿易倡議首批協定等，背後離不開僑胞的貢獻和協助。

此外，活動籌備委員會主任委員李金標發言指，台灣已經成為自由民主的象徵，也在不斷進步與壯大，大家也堅信未來會更加美好。代表紐約中華公所出席的紐約台山寧陽會館主席伍建平說，紐約僑社在100多年來始終銘記並秉承了孫中山提出的三民主義以及自由平等的治國理念，其當年催生了亞洲第一個民主共和國政府。

同時到場的還有州參議員劉醇逸(John Liu)、經文處僑務組主任黃儷萱、紐約華僑文教中心主任陳永豐及副主任王鈺淇和大紐約區台灣大專院校校友聯合會會長林映君等人。