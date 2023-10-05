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紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

記者高雲兒／紐約報導
華裔社區人士認為，華人的佩戴首飾等習慣以及語言障礙，是導致犯罪率高的原因之一。(記者張晨/攝影)
華裔社區人士認為，華人的佩戴首飾等習慣以及語言障礙，是導致犯罪率高的原因之一。(記者張晨/攝影)

根據市警數據，去年紐約市近三分之一的槍擊事件發生在三大街區，法拉盛緬街也在列其中；對此華裔社區人士表示並不意外，並認為華人的佩戴首飾等習慣以及語言障礙，是導致犯罪率高的原因之一。

市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)4日稱，皇后區法拉盛的緬街、布朗士區(Bronx)的復敦路(Fordham Road)、以及布魯崙(布魯克林)的教堂大道(Church Avenue)是三大高犯罪率街區，加起來的槍擊案件數量占到2022年總數的29%，大多數槍擊事件發生在下午5時30分到淩晨4時之間。

而這些街區的犯罪率在今年似乎沒有好轉。李佩特里補充，迄今為止，市警在這些街區的逮捕人數增加了60%。

華商會總顧問杜彼得表示，這個結果並不讓他意外，「因為法拉盛鬧區本身就充满許多以現金做交意的小商家，無可避免地成為宵小眷顧的温床，另外多元文化的背景，加上夜生活的場所明著、暗著的林立」。

PSP巡邏隊副隊長李啟基說，他認為法拉盛犯罪率高是因為華人聚集，「因為華人喜歡戴華麗的珠寶和名錶名包, 亦常常攜帶大量現金，這直接導致華人被打劫的機會大大提高」，他表示，法拉盛近年來的飛速發展，讓許多人來到該街區，包括罪犯，「劫匪就像發現一個巨大的寶庫一樣」。

法拉盛大聯盟副主席陳熠則認為，法拉盛地區各類的犯罪率在疫情之後高居不下。和李啟基一樣，他認為部分原因和華人有關，「罪犯是覺得我們華人，第一是很好欺負，二不會講語言，也很少會主動去報警。」

他補充，涵蓋法拉盛緬街的109分居轄區覆蓋範圍太大，工作量也大，有時導致無法及時趕到案件現場；他也提及當下的警局經費被削減，以及保釋法，導致罪犯得不到應有的懲罰。

根據紐約市警最新發布的犯罪統計數據，暴力犯罪總體上持續下降，與去年同期相比，9月份的謀殺案和槍擊案分別下降了28%和34%；且七項重大重罪中的五項也下降了近6%，該下降趨勢已經持續九個月；但重罪襲擊案件卻持續上升，9月發生了大約2300起重罪襲擊事件，比去年9月增加了4.5%。

根據市警數據，去年紐約市近三分之一的槍擊事件發生在三大街區，法拉盛緬街也在列其中...
根據市警數據，去年紐約市近三分之一的槍擊事件發生在三大街區，法拉盛緬街也在列其中。圖為法拉盛緬街。（記者高雲兒／攝影）

法拉盛 華人 槍擊

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