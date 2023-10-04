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華社悼念陳宇暉 盼杜絕軍中霸凌

記者邢易霖／紐約報導
參與者手持著寫有「我們都是陳宇暉」(We are Danny)的簽名布條，走上街頭。(記者邢易霖／攝影)
參與者手持著寫有「我們都是陳宇暉」(We are Danny)的簽名布條，走上街頭。(記者邢易霖／攝影)

華裔士兵陳宇暉(Danny Chen)逝世12周年之際，華埠社區3日在「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式，參與者手持著寫有「我們都是陳宇暉」(We are Danny)的簽名布條，走上街頭，銘記陳宇暉家人和華埠社區為爭取公義作出的抗爭，呼籲反對仇亞暴力，並呼籲軍隊保護華裔軍人的尊嚴，防止軍中欺淩事件再次發生。

社區人士紀念陳宇暉逝世12周年。(記者邢易霖 / 攝影)
社區人士紀念陳宇暉逝世12周年。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約中華公所主席曾偉康、紐約華裔美國退伍軍人會成員等社區人士民代參加集會，陳宇暉的表親陳班尼(Benny Chen)在現場擊鼓，表達哀悼之情。此外，華埠130小學的數十名學生也響應參加。

2011年10月3日，在遭受上司數周的種族虐待和欺辱後，19歲的美軍士兵陳宇暉在阿富汗被發現死亡。陳宇暉的堂弟陳安東尼(Anthony Chen)表示，堂哥一直是自己生活中的榜樣，當年他才八歲，並不知道這一切發生了什麼，沒有想過這是一個重大的問題。他希望，每年的悼念可以敦促軍方認真解決欺淩和種族主義問題，因為這不僅是道義問題，也事關國家安全。

紐約華裔美國退伍軍成員現場緬懷陳宇暉。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約華裔美國退伍軍成員現場緬懷陳宇暉。(記者邢易霖 / 攝影)

陳宇暉的舅媽趙夢馨介紹了悼念活動的深刻意義，她指出，此次悼念活動不僅僅是為了紀念自己的親人，其實也是教育下一代，許多華人在美國出生，卻從未思考過自己的身分，以及他們作為美國公民所承擔的責任，即為國家的安全和和平生活做出貢獻；每年參加這個活動是為了讓全世界明白，採取什麼態度去對待不同種族的人，如何更好地實現種族平等，「我們應該把那些守護我們的人視為自己的家人，而不是通過霸凌來對待他們。」

華埠「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式...
華埠「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式。(記者邢易霖 / 攝影)

同時，她強調，帶著緬懷的心情，希望下一代能更有社會責任感，不僅是對家庭更是對整個國家。如果亞裔無法在自己的國家軍隊中獲得應有的保護和尊重，他們可能會望而卻步，這將對國家的軍事力量和國家安全構成威脅。她呼籲確保每一位軍人都受到平等對待，提醒年輕人要思考和珍惜多元文化社會的機會，共同追求和平平等的生活。

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