亞裔民權組織：平權措施不應被推翻

多個美東進步派民權組織10月2日舉辦網上會議,認為最高法院在大學錄取平權訴訟的裁決有違教育 公平,亞裔 也是平權措施的受益者,亞裔自身應該打破「模範少數族裔神話」。會議也討論了美國中小學教育系統的公平問題,並支持上訴法院維吉尼亞州 傑佛遜科技高中一案中的裁決。

亞美公義促進中心(AAJC)主席兼執行董事楊約翰(John C. Yang)表示,種族中立的政策,是為確保被邊緣化和代表性不足的社區和校園學生得到支持。最近因为改變錄取程序,維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)被認為其招生涉嫌歧視。但今年5月,聯邦第四巡迴上訴法院三名法官組成的審議庭裁定,傑佛遜高中招生過程並無歧視,此案已被上訴至最高法院。

楊約翰詳細解答該案上訴法院的裁決原因,「法庭認為改變錄取要求,通過減少有利於富人和擁有現有資源的人進入門檻,來增加每個人的入學機會,並不歧視亞裔,所以新政策是適當的。」他強調,在錄取政策改變後,低收入的亞裔學生被錄取的人數也大幅增加,從一名學生增加到51名新生,非洲裔、西語裔和女性學生的數量也有所增加,而且整體錄取比例中,亞裔仍超過一半。

楊約翰強調,若要提高教育公平,需要亞裔從以下三個方面正視「模範少數族裔神話」,第一是很多人對亞裔有刻板印象,認為他們只擅長理工科,而不具備領導力或其他能力,這限制了亞裔的發展;第二是社會會認為亞裔普遍很成功,從而忽略了還有一部分亞裔是貧困無助且沒有資源的;最後一點也是最重要的一點,就是亞裔的模範少數族裔思想,導致亞裔和其他少數族裔造成對立。

會議發布了美東多個民權組織聯合完成的報告「高等教育中的平權行動:SFFA案件後的種族正義前景」(Affirmative Action in Higher Education: The Racial Justice Landscape after the SFFA Cases),建議是向社會中的弱勢學生伸出援手,確保他們能夠有上大學的均等機會。