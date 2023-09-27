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法官裁決禁學校當庇護所 紐約市府要上訴

記者胡聲橋／紐約報導
史島法官裁決，禁止市府利用學校設施收容無證客， 市府表示將上訴。(谷歌地圖)
史島法官裁決，禁止市府利用學校設施收容無證客， 市府表示將上訴。(谷歌地圖)

史泰登島一名法官26日作出裁決，下令市政府停止將史島一所天主教學校用作可容納300名無證客庇護所，同時抨擊紐約市的「庇護權法」是「昔日遺物」，已不合時宜。市府已表示將提出上訴，市長亞當斯(Eric Adams)的一名代表稱，這一裁決「有可能破壞管理這場全國性人道主義危機的努力」。

兩周前，史島居民赫爾科特(Scott Herkert)提起訴訟，要求關閉St. John Villa Academy校區的無證客庇護所。他的理由是該庇護所造成了「不合理的公害」，據稱他在隔壁的家中聞到了庇護所排出的未經處理污水的臭味；市府的一名律師則回應稱，赫爾克特的申訴沒有達到所謂的「無法彌補的傷害」的程度，並指責赫爾克特及其他當地居民「只是不想住在庇護所附近」。

法官奧齊(Wayne Ozzi)26日發布了一項初步禁令，阻止市政府將曾經的St. John Villa Academy校區用作無證客的庇護所。與此同時，這位史島的法官還對紐約市「庇護權法」提出了一些嚴厲的批評。自1981年以來，該法律要求紐約市五大區向任何提出庇護的人提供住所。

奧齊辯稱，1981年通過的庇護權法「旨在解決的問題與今天的困境有天壤之別」，他稱該法律是「不合時宜的昔日遺物」。奧齊稱，通過該法律當時是為了解決具體問題，為需要住所的不幸紐約人提供住處，沒人意識到會出現目前無證客洶湧而來的情況，無證客人口已相當於史島人口的五分之一。

市府律師則表示，自2022年春季以來，紐約市已經處理了超過11萬6000名無證客，但每個月仍有超過1萬名無證客蜂擁而來。紐約市已經開放了210個庇護所，其中包括17個大型的人道主義救援中心，現在找到的任何場所都是僅有的選擇。

律師表示，他理解紐約人已經厭倦了承擔這場全國性危機的重擔，但這一裁決在一些關鍵方面是錯誤的，損害了市府繼續提供同等規模庇護所的能力。他認為，類似這樣的事件，凸顯出迫切需要一個更廣泛的州和國家的解決方案。

目前，一些律師正在曼哈頓高等法院舉行閉門會議，討論如何處理紐約市的「庇護權法」。

庇護 無證客 紐約市

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