亞太裔檢察官協會晚宴 莫虎獲頒終身成就獎

莫虎獲頒終身成就獎。(記者邢易霖 / 攝影)

由全美亞太裔檢察官協會(NAPIPA)日前在曼哈頓華埠 舉辦「第九屆年度獎學金晚宴」，榮獲今年獎學金的亞裔 共聚一堂，聯邦第二巡回上訴法院法官陳卓光(Denny Chin)應邀出席演講，並為獲獎者們頒發榮譽證書，前市警總局副局長莫虎獲頒終身成就獎。

莫虎獲「終身成就獎」，與女兒相擁。(記者邢易霖 / 攝影)

曾於70年代擔任曼哈頓檢察官辦公室首位亞裔助理檢察官以及首位市警總局亞裔副局長的莫虎表示，「我今天的獎其實不是為我個人獲得的，今天是為每一位亞裔的副檢察官、前任至現任的檢察官獲得的。」他表示，近20年以來華裔律師在法律界的地位得到穩固，他希望年輕人可以不斷奮鬥，推動亞裔在法律界獲得更大發展。

司法界、警界及政界人士出席頒獎晚宴。(記者邢易霖 / 攝影)

除莫虎外，全美律師協會的林旭光獲得「開拓者獎」。亞太裔檢察官協會會長、聖地牙哥檢察官余芬瑜表示，「他們的領導才能、堅定不移的承諾和持續不斷的社區服務造福了許多人，讓人們受益。」她表示，希望這次會議和宴會能夠建立新的關系，加強現有的合作夥伴關系，重申協會的承諾和宗旨，通過倡導公平、平等和人人享有公正來為社區服務。

聯邦第二巡回上訴法院法官陳卓光(Denny Chin)應邀出席演講。(記者邢易霖 / 攝影)

聯邦第二巡回上訴法院法官陳卓光表示，感謝新一代檢察官的辛勤工作和奉獻，鼓勵他們繼續保持優秀的表現，並記住那些那些曾經的開拓者，以及那些仍然需要幫助的人。

全美律師協會的林旭光(James Lin)獲得「開拓者獎」。(記者邢易霖 / 攝影)

此次晚宴到場的還有曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、紐約東區聯邦法官James Cho、皇后區勤務指揮中心副署長吳銘恆(Tommy Ng)、州參議員劉醇逸、州眾議員鄭永佳，紐約市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉等司法界、警界及政界人士出席。