紐約市府嚴打無牌外賣車 無證客找工難

近期，紐約市 迎來約11萬名無證客 ，他們需要謀生，但卻受到嚴格的工作限制。在這種情況下，無證客中出現了一個非法市場，其中包括使用虛假應用程序和未註冊的電動腳踏車來工作。目前，非法車輛成為紐約無證客的主要交通工具，也成為他們作為外賣騎手謀生的一個途徑。

根據紐約時報報導，來自委內瑞拉的無證移民 米蘭諾(Mayco Milano)，他在5月底抵達紐約後花了一個月四處找工作，但遇到了挫折。米蘭諾不懂英語，因此被許多餐廳拒之門外。儘管他最初找到了一份建築工作，但僅在三天後，因被要求提供社會安全號碼而終止。最終他加入了紐約市的送餐隊伍，成為外賣員。

米蘭諾說，「在收容所，他們提供你一個睡覺的地方和一些食物，但你也需要自己改善你的環境。」，許多無證移民因此轉向外賣工作，以賺取生活費補貼家人，或是支付旅程中積欠的債務。因為外賣工作相對容易，只需要一輛自行車和一部智能手機，外賣應用程序如Uber Eats、DoorDash和Grubhub，也不需要太多驗證。

然而，無證客選擇的這份工作，也並非沒有風險。市府近期對未註冊的電動腳踏車進行了打擊，這些電動腳踏車是無證客們賺錢的關鍵工具。警方出於噪音和安全考慮，搜查多個無證客收容所，沒收了大量沒有車牌的外賣電動腳踏車。據調查顯示，今年以來，市警總局已經沒收了7000多輛電動腳踏車。