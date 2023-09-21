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Concordia峰會 蔡英文影片發聲 再籲台海和平

記者許君達／紐約報導
總統蔡英文在峰會上發表視訊演講。(記者許君達／攝影)
總統蔡英文在峰會上發表視訊演講。(記者許君達／攝影)

中華民國駐美代表蕭美琴20日在紐約知名非營利組織Concordia年度峰會 (Concordia Annual Summit)上與亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長、前任國務院亞太助卿羅素(Daniel Russel)舉行對談，談話內容包括台灣在包括聯合國在內的國際社會上遭遇不公平打壓、對中國威脅的應變之策以及台灣與國際盟友之間加強經貿合作、鞏固共同利益等。

蕭美琴出席 談台灣安全與國際參與

蕭美琴與國務院前任亞太助卿羅素對談。(記者許君達／攝影)
蕭美琴與國務院前任亞太助卿羅素對談。(記者許君達／攝影)

在回應主持人羅素對於台美關係的論述時，蕭美琴表示，台美關係以美國國內法為基礎，有穩定和持久的特點，無論兩黨如何執政輪替，大方向都不會改變。而隨著台灣民主制度的逐漸完善，台美共同價值和利益的基本面不斷擴大，雙方的實質性關係也愈發茁壯。她透露，在華府的政治圈中，對於台美關係的敘述，是「堅如磐石」。

蔡英文：台海和平符合所有人利益

在對談之前，現場播放了中華民國總統蔡英文預先錄製的演講影片。蔡英文提到，台灣不僅是國際民主社會的重要夥伴，也是全球供應鏈的關鍵一環，因此台海的任何擾動都可能波及全球，而台海和平則符合所有人的利益。

蕭美琴闡述，台灣堅定貫徹「維持現狀」(status quo)原則，不僅努力維繫與以美國為主的國際夥伴的合作，也對中國敞開對話的大門。她提到，「現狀」是一種基於價值和承諾的「均衡狀態」(equilibrium)，台灣長期面臨文攻武嚇、網路攻擊、選舉干預、假訊息宣傳以及經濟貿易脅迫等威脅，面對這些，必須不斷隨機應變，以化解甚至反制。

中華民國駐美代表蕭美琴20日現身紐約Concordia峰會。(記者許君達／攝影）
中華民國駐美代表蕭美琴20日現身紐約Concordia峰會。(記者許君達／攝影）

蕭美琴說，香港的悲劇讓我們警醒，台灣不能放棄努力，而且必須更有韌性地應對各種脅迫以實現維持「均衡」現狀的目標。她指出，截至2022年底，台灣已經是美國的第八大貿易夥伴，又在今年簽署了意義重大的「台美21世紀貿易倡議」。她還強調，台美關係有賴於跨黨派的共同支持，因此台灣必須確保自己不選邊，不被裹挾進美國兩黨的國內事務。

最後，蕭美琴提到了台灣在國際社會上長時間遭受不公平排擠的現狀。她說，剛剛過去的疫情告訴我們，病毒無國界，而在抗疫這樣一種需要全員參與的國際合作中，不應缺少一個能幫得上忙的重要夥伴。

蔡英文 中華民國 國務院

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