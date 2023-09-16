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涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁

記者顏潔恩／紐約報導
主嫌余清明。(本報檔案照)
主嫌余清明。(本報檔案照)

現年55歲的紐約華男余清明(Qingming Yu，姓名皆音譯，又名余Allen)，涉嫌以逾16萬元，於2019年在法拉盛通過外甥買兇殺人；此案經過多年審理，嫌犯與另兩名共謀將在18日進行陪審團庭審(Jury Trial)，屆時律師將發表開場陳述(Opening statement)，若罪成三人都將面臨終身監禁。

據法律文件，余清明通過外甥游悠(You You，又名Eddie)聯繫張哲(Zhe Zhang，又稱Zack)與阿卜魯(Antony Abreu)，指使他們開槍殺死31歲的商人顧欣(Gu，又名Chris)；事因2018年底，顧離開了余位於曼哈頓的房地產公司Amaco，自創門戶開辦了競爭公司KG Management，而余的公司在當時處於經濟困難，加之幾名客戶此後也隨顧而離去，情況便變得更為焦灼。

據悉，阿卜魯是槍手、而張哲是照應的司機，2019年2月11日晚，顧在法拉盛一家餐廳招待了100多人，參加農曆新年活動，結束後移步到福樂大道(Fowler Ave.)一家KTV舉辦派對；大約在2月12日凌晨2時30分，顧欣在街邊等優步(Uber)時，遭從本田轎車下來的阿卜魯連開多槍，接著由張開車兩人逃逸。阿卜魯隨後還獲得余獎勵一塊昂貴的Richard Mille手表。

目前余、張、阿卜魯三嫌都被拘留，逮捕之時余清明在紐約市至少擁有四個房產，包括在長島蠔灣鎮(Oyster Bay)的一個價值200萬元的八房別墅；35歲的張哲是在加州亞凱迪亞(Arcadia)一間月租9000元的公寓內被捕，同歲的阿卜魯則是皇后區居民。

紐約東區聯邦法院(U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York)發言人馬祖利(John Marzulli)15日指出，審理此案的陪審團已經選定，將在18日早上9時30分，在紐約東區聯邦法院開始庭審，屆時律師將發表開場陳述；若買兇罪名成立，三人都將面臨無限徒刑。

主嫌外甥游悠。(本報檔案照)
主嫌外甥游悠。(本報檔案照)
遭買兇殺死的商人顧欣。(本報檔案照)
遭買兇殺死的商人顧欣。(本報檔案照)

法拉盛 長島 亞凱迪亞

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