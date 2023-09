涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁

主嫌余清明。(本報檔案照)

現年55歲的紐約華男余清明(Qingming Yu,姓名皆音譯,又名余Allen),涉嫌以逾16萬元,於2019年在法拉盛 通過外甥買兇殺人;此案經過多年審理,嫌犯與另兩名共謀將在18日進行陪審團庭審(Jury Trial),屆時律師將發表開場陳述(Opening statement),若罪成三人都將面臨終身監禁。

據法律文件,余清明通過外甥游悠(You You,又名Eddie)聯繫張哲(Zhe Zhang,又稱Zack)與阿卜魯(Antony Abreu),指使他們開槍殺死31歲的商人顧欣(Gu,又名Chris);事因2018年底,顧離開了余位於曼哈頓的房地產公司Amaco,自創門戶開辦了競爭公司KG Management,而余的公司在當時處於經濟困難,加之幾名客戶此後也隨顧而離去,情況便變得更為焦灼。

據悉,阿卜魯是槍手、而張哲是照應的司機,2019年2月11日晚,顧在法拉盛一家餐廳招待了100多人,參加農曆新年活動,結束後移步到福樂大道(Fowler Ave.)一家KTV舉辦派對;大約在2月12日凌晨2時30分,顧欣在街邊等優步(Uber)時,遭從本田轎車下來的阿卜魯連開多槍,接著由張開車兩人逃逸。阿卜魯隨後還獲得余獎勵一塊昂貴的Richard Mille手表。

目前余、張、阿卜魯三嫌都被拘留,逮捕之時余清明在紐約市至少擁有四個房產,包括在長島 蠔灣鎮(Oyster Bay)的一個價值200萬元的八房別墅;35歲的張哲是在加州亞凱迪亞 (Arcadia)一間月租9000元的公寓內被捕,同歲的阿卜魯則是皇后區居民。