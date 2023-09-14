我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

紐約客談／在紐約 想要合法擺攤有多難

紐約客談

紐約市在今年年初宣布對無證攤販加強執法後，包括亞裔和外族裔攤販在內的民眾抗議表示，無證擺攤實在是無奈之舉，因為執照和許可的發放實在太慢，其中不乏已經等了十多年還沒等到的攤販。

但在主計長的公開信之前，大家還不知道「太慢」究竟有多慢，直到兩個月內四張執照，以及1萬多的等待名單公布，才知所言不虛。

市府此前聲稱，執法是為了維護市場秩序和為合法商家創造公平競爭環境。這也是合理的，因為合法商家需要支付稅款、租金和其他費用，並且受到各種法規的約束。

然而公平應該是雙向的公平：拒不增加執照，發放速度奇慢，不會讓人覺得市府謹慎，只會讓人感到置上萬小販生計於不顧的冷漠和傲慢。

無奈之下，小販只能無證擺攤，堵塞交通。更引發警民會上居民對小販的無數抱怨，「他們為什麼不配合？為什麼要擋路？為什麼總是抓不完？」

相比之下，皇后區法拉盛的問題更加複雜，因為除了無證，還包括市中心地區禁止擺攤的規定，但迫於執法困難，執法人員選擇對有執照的攤販睜一隻眼閉一隻眼。無證攤販就沒這麼好運，常被警方追趕。一位被沒收貨物的老年小販曾求助群眾，「能不能跟他們說一下，給我們一個不抓我們的地方擺攤？我們可以繳稅，這樣真的受不了了」。

所以擺攤的問題究竟是什麼？是生存，在經濟下滑的當下，這個問題更加凸顯。小販要活下去卻別無他法，只能在相關機構不作為的情況下，無奈承受被追趕被沒收的恐懼和損失。如果市府還看不出擺攤的問題本質，不幫助小販獲得合法生計的權利，問題將永無解決之道。

租金 亞裔 法拉盛

上一則

慶雙十國慶 台灣民樂團中華公所演出

下一則

推倒→搶錢包 法拉盛警緝連續搶劫犯

延伸閱讀

法拉盛紐約台灣會館僑宴鬥毆 3人被捕控罪

法拉盛紐約台灣會館僑宴鬥毆 3人被捕控罪
法拉盛針灸講座 專家現場示範

法拉盛針灸講座 專家現場示範
溫州同鄉會黃益崇獎學金頒獎 14人獲殊榮

溫州同鄉會黃益崇獎學金頒獎 14人獲殊榮
沙納漢籌款餐會 50華人出席力挺

沙納漢籌款餐會 50華人出席力挺

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
監控視頻拍到一名華女偷摘屋主種在自家門前的蔬果。(受害者提供)

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

2023-09-09 21:08
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30
鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛2華人扭打 從男廁打到大廳 皆被捕

2023-09-09 20:22

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢