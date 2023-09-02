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紐約客談／以平靜的力量 化干戈為玉帛

紐約客談

正念冥想似乎正在成為一種時尚。從最初的宗教、靈修領域，逐步普及化到企業培訓、學校課程，甚至如今成為紐約市官方推崇的「和平療法」，以期藉此消弭學生心中的衝突思維，轉而求得內心的寧靜祥和。有意思的是，這一起源於傳統東方文化的訓練，如今卻在西方國家大受歡迎，甚至老外們對此的接受程度，遠遠超過華人本身。

那麼究竟什麼是正念冥想？為什麼連紐約市公校都開始「強制」學生每日打坐？對於從未瞭解過的這一專業術語的人來說，這一新概念是有點過於「清奇」，好像坐著什麼也不想，就什麼都想明白了。

那這跟處於青春活潑好動的孩子們有什麼關係？為何像哥倫比亞大學商學院的教授，都推崇高級工商管理班的學生每日冥想？為何例如谷歌這樣的頂級企業，都要邀請專業老師到硅谷辦公室指導員工打坐？

其實所謂「正念」和「冥想」是兩種概念，前者是一種狀態，後者是幫助進入此狀態的方法。通俗理解便是，希望藉由冥想保持「專注於當下」的正念狀態，即認定大腦本身是跳脫的小孩，在不斷地思考中產生焦慮、抑鬱等負面情緒，需要藉由冥想令小孩變得平靜，擺脫心緒的雜亂，變為穩重的成人。

冥想雖衍生於宗教，無論是佛教的禪修內觀，還是基督教的沈思靈修，都提倡藉此回歸心靈的平靜。但冥想本身卻並無宗教意味，只是在一次次的頭腦訓練中，意識到「人能把握的只有當下」，隨即明白活在當下的重要性，在呼吸裡感知到自身與大千世界的聯結，進而跳出僅有「我是所有」的個人思維，能夠站在他人的立場思考，從而學會將心比心，避免衝突與紛爭。

或許紐約市如今的「亂局」，已經「病入膏肓」到僅僅依靠政策改變並無作用；唯有調幅人心的躁動，才能有翻盤的可能。

紐約市 公校 華人

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