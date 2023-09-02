布碌崙多家亞裔餐館 涉拖欠員工工資數十萬元

以移民生活為對象的新聞組織「紀錄」(Documented)發布的最新一項報告表明，據紐約州和聯邦勞工部 的紀錄，2012至2022年十年間，布碌崙 (布魯克林)數十家餐館和企業，拖欠近百名員工共超過100萬元的薪資，其中不乏亞裔 經營的餐館。

「紀錄」調查人員收集並整理了紐約州、聯邦勞工局自2012年1月至2022年12月的相關數據，並從工時紀錄中發現，不少企業沒有支付員工應得的薪水，從2017年至2021年間，在紐約市便發現了超過1萬3000起的工資盜竊案件，這些案件共涉及12萬7000名員工，被盜超過2億300萬元，此外「紀錄」還認為，這些數據仍嚴重被低估。

根據「紀錄」的全面調查，餐飲業為所有行業中發生工資盜竊最為嚴重的行業，聯合執行董事席格爾鮑姆(Max Siegelbaum)對此表示，從街角的小商店到大型企業，他們的資料都在數據庫中，人們可能會很驚訝地發現他們所知道、甚至是喜歡的企業，有拖欠工資的嫌疑。

一些家喻戶曉的企業，譬如自1929年便開張的老字號「Eisenberg Sandwich Shop」，拖欠六名員工共86萬1603元，義大利餐廳「Carbone Ristorante Italiano」僅拖欠一名員工就有高達20多萬元，連鎖超市Westville，拖欠了位於東村、哈德遜、西村、切爾西(Chelsea)等分店員工共1832.33元工資。

報告進一步分析，在布碌崙共有12家餐廳涉拖欠員工薪資超過100萬元，其中有多家亞裔餐館，「Tenda Asian Bistro」拖欠26名員工共12萬8410元、羊頭灣的「Mitoushi Japanese」拖欠11人共11萬7952元、印度餐廳「Silver Crust」在兩家分店共拖欠38名員工超過10萬元。