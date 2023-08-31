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颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

記者高雲兒／紐約報導
為應對颶風，州長霍楚下令暫時關閉瓊斯海灘等多個長島還灘，她提醒市民在這個颶風季保持警惕。(記者高雲兒／攝影)
為應對颶風，州長霍楚下令暫時關閉瓊斯海灘等多個長島還灘，她提醒市民在這個颶風季保持警惕。(記者高雲兒／攝影)

為應對即將到來的颶風富蘭克林(Hurricane Franklin)，州長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布暫時關閉長島多地海灘，她提醒市民在颶風季保持警惕。

根據國家颶風中心(US National Hurricane Center)，颶風富蘭克林30日襲擊了百慕大群島，最大持續風速為每小時105哩，正以每小時13哩的速度向東北移動。氣象人員警告，風暴可能會影響美國東海岸。

因此，霍楚30日下令，暫時關閉瓊斯海灘(Jones Beach)、火島上的摩西州立公園海灘(Robert Moses Beach)以及蒙托克(Montauk)的希瑟山州立公園海灘(Hither Hills Beach)。

她在聲明中說，這三個海灘在30日都出現了異常的高水位，目前也都被標上紅旗，警告游客禁止游泳，「只要具有危險性的天氣持續存在，海灘將持續關閉」。

紐約州州立公園長島地區主任高爾曼(George Gorman)表示，將根據海浪情況和水位，將在31日上午決定是否對游泳者重新開放。管理人員已在瓊斯海灘邊豎起了一堵八呎高的沙墻，試圖防止海水湧入木闆路和衛生間。目前，紐約長島的桑肯草原州立公園(Sunken Meadow)以及野木公園(Wildwood)兩處海灘仍然開放。

在紐約市，布碌崙(布魯克林)和皇后區也發布了沿海洪水預警和離岸流預警(rip current warning)；霍楚說，從歷史上看，紐約最有可能在9月和10月遭受颶風的影響，「所有紐約人的安全仍然是我的首要任務，我敦促大家保持警惕。」

颶風 州立公園 長島

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