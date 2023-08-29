連署簽名風波 譚瑩瑩、維樂培槓上互轟

第43區市議員保守黨候選人維樂培譴責譚瑩瑩連署簽名造假。(維樂培提供)

布碌崙 (布魯克林)高等法院最近裁定，第43區市議員共和黨 候選人譚瑩瑩及其團隊在成為家長黨(Parent Party)參選人所獲的連署簽名中有大量無效簽名，因此譚瑩瑩無法成為家長黨的候選人；她在普選中的對手之一、保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)認為有必要進行進一步調查和監督，而譚瑩瑩則表示，主要是未登記選民造成了這種情況，不影響她代表共和黨繼續角逐普選。

譚瑩瑩仍可代表共和黨參加11月的普選。(譚瑩瑩提供)

根據布碌崙高等法院認定，譚瑩瑩及其團隊徵集到的的1228個家長黨連署簽名中，僅有225個有效簽名，而成為該黨參選人至少需要450個簽名，因此維樂培指出，譚瑩瑩的名字不應該出現在選票的家長黨一欄。

維樂培說，提交無效簽名破壞了民主制度，侵蝕了公眾的信任，這種不誠實的做法是不能容忍的；他表示，已經向布碌崙地區檢察官公共廉政辦公室(Public Integrity Bureau)投訴，要求調查是否應提起刑事指控。維樂培還向競選財務委員會特別合規辦公室(Special Compliance Office of CFB)提出投訴，因為譚瑩瑩的團隊有可能在募集捐款以獲得匹配資金方面使用了同樣的手段。

面對維樂培的指責，譚瑩瑩發表聲明稱那是無端指控，維樂培是故意攪局。她說，整個5月，她和義工不知疲倦地為成為家長黨參選人徵集簽名，但不幸的是，所獲簽名大多屬於未登記選民或冷漠的選民，從而出現了不少無效簽名。她認為原因在於高犯罪率引發了全選區範圍內的大量人口的遷移，這歸咎於民主黨 及其推動的保釋改革。

譚瑩瑩在聲明中指責維樂培一次次選擇操縱局勢，為自己謀利。她說維樂培以道德標桿自居，但有人卻揭發他在爭取成為醫療自由黨參選人的過程中採用手段，蓄意誤導選舉當局。

據知情者表示，法院裁定譚瑩瑩失去家長黨候選人資格，並不會影響到她43區市議員共和黨候選人的資格，因此她仍可以共和黨候選人的身分參加普選。