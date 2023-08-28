紐約年輕富人「淨流出」 全美居冠

數據顯示，紐約州年輕富人淨流出數量高居全美榜首，新澤西淨流入人數則位列三甲。(記者和釗宇／攝影)

一項以國稅局(IRS)公開數據為基礎的研究表明，對稅收貢獻極高的年輕高收入人群從紐約和加州流出的趨勢正在愈來愈明顯，其中紐約的淨流出數量高居榜首。而在高收入人群淨流入的榜單上，除了佛州 和德州 毫無意外地高居榜首外，新澤西州 也位列三甲。

這項研究由調查機構SmartAsset發起，基於國稅局所公布的2021年的納稅人口流動數據，統計出全美50個州及華盛頓特區年輕富人群體的遷移情況。年輕富人指的是26至35歲之間，每年調整後收入(Adjusted Gross Income)超過20萬元的人群。這個人群只占同齡人人數的2%，但其收入達到全部同齡人口的16%，而且由於其年輕，未來仍有更大的財富增值空間，因此這個人群的數量對於地方的財政收入潛力是一個重要的指標。

根據統計結果，2021年佛州新增了3391名年輕富人，1216人離開，淨流入2175人，是淨流入最多的州。第二名德州的移入人數達到4048人，比佛州要多，但流出人數也更多，因此年輕富人淨增只有1909人。第三名新澤西州流失的富人比德州還要多，達到2263人，但流入更多，因此在淨流入數字上達到了1048人；與其呈相似趨勢的還有同為紐約近鄰的康州，淨增660人，在全美排名第六。

而在榜尾，紐約和加州雖然年輕富人的遷入數量遠高於其他州，但遷出人數則更多，二州年輕富人淨遷出人口分別為5062和4495人，為各州最多，而且遠遠超過排名第三的伊利諾州。

SmartAsset執行編輯德容(Jaclyn DeJohn)分析，佛州和德州除了擁有氣候和低稅收的傳統優勢外，邁阿密和奧斯汀這些新興的科技產業中心也對高級技術人才有很強的吸引力。而新澤西州則與前兩者不同，主要優勢在於郊區的優質環境和毗鄰紐約的便利條件，此外，新澤西的高地產稅極大地支持了該州的公立學校系統，這對於新移民占了較大比重的高收入技術人才別具吸引力。

此前曾在曼哈頓上東區和長島居住的華人楊小姐表示，在搬到新澤西的一處高收入社區居住後，生活成本其實並未比紐約市內降低，但便利程度和優美的環境是紐約所無法比擬的，孩子所就讀的學校也並不比紐約的頂級公立學校差。