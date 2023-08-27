我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丹佛女用蘋果AirTag追回遺失行李 比航空公司有效率

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

鎚殺案兇嫌妻子首度回應：夫婦感情好 「望倆小孩平安」

記者顏潔恩／紐約報導
仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)
仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園日前爆發的租客鎚殺案，兇嫌葉力勇(Liyong, Ye，音譯)一夕之間毀掉兩個家庭，他的妻子首度回應，與丈夫感情很好、從來沒有吵架，並非外界傳聞的要鬧離婚；對於這件事的發生，她相信丈夫衝動之後也深感愧疚，「真的希望可以保佑兩個小孩平平安安。」

葉力勇的妻子表示，夫婦倆2016年一起來到美國，孩子在紐約出生，他們住在案發公寓已有三、四年，是葉家先搬進去，趙家後來才住進來；案發時，她正在馬里蘭州工作，已不在紐約一段時日，當時她接到丈夫電話，他說「我殺人了，殺人了」，叫她快點回來。

她第一時間便趕回去，抵達紐約時直接去警局做了筆錄，接著將兒子帶走；「具體什麼事我到現在都不知道」，她表示，那通電話後，她再也沒有見到丈夫，也沒機會說上話。

對於外界傳言夫婦倆婚姻出現問題，她澄清，「我們沒有吵架，我們從來不爭吵，我們感情很好的」；至於租客之間的生活情況，她說自己不住在同一屋簷下，具體發生什麼事不清楚，但有聽丈夫說過趙的脾氣很壞、人很偏激，一直逼著人吵架。

目睹案發經過的兒子，據稱不是警方透露的九歲，而是一名只有六歲的男童，小孩到目前為止還經常哭，表示很想爸爸，葉的妻子表示不敢主動詢問兒子，「這些東西我真的不想問，不想傷害到小孩，我不想讓他留下任何陰影」，但孩子有一次曾說，「說她(趙)用鎚子打爸爸」，可她也不敢讓兒子講更多細節，接下來會安排他去見心理醫生。

妻子表示，大人之間的爭吵應該是大人之間的事，也知道丈夫做錯事了，「我知道我老公傷害了兩個小孩，我知道他不應該碰小孩」；妻子難掩悲痛和遺憾說道，「我想我老公也是不想傷害的，當時衝動，後面(冷靜下來)也是很內疚的」，只希望上天可以保佑倆小孩平平安安。

租客之間真實的生活情況、本身生活中面對的壓力，葉、趙身邊的兩批人馬都有不同說詞；不僅如此，趙的部分親戚一直強調她是二房東，但如今葉家、第三房租客都推翻這一說法，甚至表示趙家是三戶中最後搬進來的。

已甦醒過來的兒子David。(劉景洪提供)
已甦醒過來的兒子David。(劉景洪提供)
曲怡文(右)到醫院探訪劉景洪一家。(曲怡文團隊提供)
曲怡文(右)到醫院探訪劉景洪一家。(曲怡文團隊提供)
視頻的截圖顯示，死者的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)
視頻的截圖顯示，死者的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

租客 日落公園 布碌崙

上一則

法拉盛華男騎車「碰瓷」 趁機偷LV包

下一則

8月底紐約天文盛宴 27日起土星衝日 29-31日超級藍月

延伸閱讀

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款
傳鎚殺案死者難相處？ 親友怒斥造謠

傳鎚殺案死者難相處？ 親友怒斥造謠
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40

超人氣

更多 >
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆

布碌崙鎚殺案 男童甦醒女童危殆