鎚殺案兇嫌妻子首度回應：夫婦感情好 「望倆小孩平安」

仍未脫險的女兒Sophie。(劉景洪提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 日前爆發的租客 鎚殺案，兇嫌葉力勇(Liyong, Ye，音譯)一夕之間毀掉兩個家庭，他的妻子首度回應，與丈夫感情很好、從來沒有吵架，並非外界傳聞的要鬧離婚；對於這件事的發生，她相信丈夫衝動之後也深感愧疚，「真的希望可以保佑兩個小孩平平安安。」

葉力勇的妻子表示，夫婦倆2016年一起來到美國，孩子在紐約出生，他們住在案發公寓已有三、四年，是葉家先搬進去，趙家後來才住進來；案發時，她正在馬里蘭州工作，已不在紐約一段時日，當時她接到丈夫電話，他說「我殺人了，殺人了」，叫她快點回來。

她第一時間便趕回去，抵達紐約時直接去警局做了筆錄，接著將兒子帶走；「具體什麼事我到現在都不知道」，她表示，那通電話後，她再也沒有見到丈夫，也沒機會說上話。

對於外界傳言夫婦倆婚姻出現問題，她澄清，「我們沒有吵架，我們從來不爭吵，我們感情很好的」；至於租客之間的生活情況，她說自己不住在同一屋簷下，具體發生什麼事不清楚，但有聽丈夫說過趙的脾氣很壞、人很偏激，一直逼著人吵架。

目睹案發經過的兒子，據稱不是警方透露的九歲，而是一名只有六歲的男童，小孩到目前為止還經常哭，表示很想爸爸，葉的妻子表示不敢主動詢問兒子，「這些東西我真的不想問，不想傷害到小孩，我不想讓他留下任何陰影」，但孩子有一次曾說，「說她(趙)用鎚子打爸爸」，可她也不敢讓兒子講更多細節，接下來會安排他去見心理醫生。

妻子表示，大人之間的爭吵應該是大人之間的事，也知道丈夫做錯事了，「我知道我老公傷害了兩個小孩，我知道他不應該碰小孩」；妻子難掩悲痛和遺憾說道，「我想我老公也是不想傷害的，當時衝動，後面(冷靜下來)也是很內疚的」，只希望上天可以保佑倆小孩平平安安。