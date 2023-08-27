法拉盛華男騎車「碰瓷」 趁機偷LV包

法拉盛發生一起竊案，華男騎摩造車禍並偷竊。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛 26日下午發生一起竊案，一名華人 女子在駕車途中，遭一名華人男子騎車碰撞，下車查看刮痕時，被偷走留在車內、價值數千元的背包及個人物品；對於日漸猖獗的犯罪行為，事主感到十分擔憂。

根據警方及目擊者的描述，案發時間為當日下午2時5分前後，劉女士(Vicky Liu)及受害人駕車前往法拉盛處理公務，但在楓葉大道(Maple Ave.)靠緬街(Main St.)路口被竊走了財物。

據劉女士回憶，事發前，她正與友人驅車前往生意夥伴辦公處，可在將要到達時，負責駕車的友人感知汽車右後方遭摩托車刮蹭，而騎車男子隨即逃逸，便未有立即下車查看。

隨後，兩人在到達目的地後將車停於路邊，並下車查看刮痕。回到車內時，放於後座的背包已不翼而飛。兩人見狀立刻報警，但嫌犯已不見蹤影。受害者推測，因下車查看磨損情況時沒有將車上鎖，嫌犯趁此時打開車門拿走背包。

來自貝賽(Bayside)的事主為花店經營者，當日行程僅為遞送訂單，不料卻發生此事，她與同行的劉女士均未有注意到竊者的樣貌，因此無法判斷是否為團伙作案。

因擔心社區影響而只願透露姓氏的劉女士說，駕駛摩托如「碰瓷」一般引發車禍的竊賊為華人，穿著白色上衣及黑色褲子，並戴有帽子。兩人懷疑，騎車嫌犯可能在蓄意碰撞後離開，再由同夥等候伺機實施搶劫。

據受害人初步清點，包內放有多張信用卡及現金、鑰匙、駕照 等個人物品，且此包本身價值超過2000元，為LV品牌。她認為，這次事件是一次契機，讓社區再次反思社區治安的現狀。