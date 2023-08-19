布魯克林8大道續嚴打攤販 華裔商家不服被捕

18日執法人員出現在8大道繼續執法。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 商業街日前遭紐約市警嚴打，在取締無證攤販後，18日執法人員再次出現，針對違規擺攤的店家抄牌開罰單；期間有華裔 業主不滿執法人員判定違規的標準反覆無常，與其理論時和警方發生爭執，最終被逮捕，引發群眾圍觀。

無證攤販看到執法人員後，收攤離開現場。(記者顏潔恩／攝影)

18日自上午時分，多名執法人員在8大道55街至60街間不停遊走，期間仍檢查攤販的牌照，並對在店門前違規擺攤的店鋪開罰單；為數不多的無證攤販見狀後立即收攤離開，不想與執法人員陷入糾紛，8大道繁忙的商業街有史以來難得有改善，走起路來不擁擠。

不過，此次執法行動中有多家華裔業者都吃到罰單，理由是店門口延伸出人行道上的攤位超過規定尺寸；但許多商家後來私下比較，發現各自罰單上寫著的違規尺度不一致，譬如有店面因超過6呎被罰、有些則是9呎，令他們相當疑惑。

8大道交56街一家雜貨店老闆娘李女士表示，知道近期執法人員嚴打違規擺攤，他們盡量將店前伸出去的攤位控制在8呎之內，前幾天執法人員來查時看過他們的攤位，表示沒有違規；18日另一批人前來執法時說只能擺放3呎，說完就要進店抄牌，李女士十分憤怒試圖與警員理論，確實擋在門口不想讓他們進去。

她強調自己和丈夫絕對沒有和警方發生肢體衝突，但警員不分青紅皂白就把丈夫抓走，在警局待了好幾個小時；她透露，租該家店面每月花費1萬多元，這樣被開罰單讓夫婦倆如何繼續做生意，「我們規規矩矩的，不能這樣欺負我！」

鄭永佳向店家了解情況。(讀者提供)

州眾議員鄭永佳得知有人被逮捕後也曾到現場，向商家了解情況，他承諾會儘快釐清針對店鋪攤位的具體要求和規定，並通知當地商家，避免誤解和繼續被開罰單。

美國華人聯合會理事長黃啟旺表示，抄牌已經是對攤販、商家最大的懲罰了，他們也是努力賺錢維生、對社區治安沒有威脅，警方還要逮人實屬沒有人道和同情心；他呼籲，店家當下不滿時可以拍照存證，但任何時候都切忌跟執法人員吵架、引發肢體衝突。