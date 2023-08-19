反對史島收容所無效 200名無證客仍將入住

華康會日前在島上中心舉行慶生宴。(華康會提供)

紐約市無證客 危機引發市民的高度關注，史泰登島共和黨 市議員卡爾(David Carr)辦公室一名代表，近日出席華人健康協會舉辦的活動時向長者匯報，此前上百名華裔民眾一起發聲反對將當地一棟老人公寓改為臨時收容所，很可惜未改變市府心意，計畫已按照原定時間表推進，至少200名難民將於近期安排入住。

市長亞當斯(Eric Adams)此前通知島上議員，計畫將座落於卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd)1111號的「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)，改為臨時收容所，另也有意在北島的華茲華斯堡(Fort Wadsworth)設立臨時帳篷，為反對這一計畫，包括上百名華裔在內的各族裔群眾，在多名共和黨議員的帶領下於近日舉辦集會，向市府表達強烈反對的意願，擔憂居民原有的生活將遭到破壞。

華康會日前在島上舉辦8月份耆老生日會，本月共有10名壽星，在其他民眾的陪伴和祝福下共度生日會，不過，紐約市日益嚴重的無證客危機很快成為了當日活動的討論焦點，卡爾辦公室的社區外展人員巴托(Michael Pardo)指出，雖然上周舉辦了大規模的集會，可根據卡爾了解，市府將原封不動地執行收容中心計畫，至少200名無證客將被安排入住到老人公寓內。

此外，替市府管理無證客問題的市社會服務局(DSS)已和老人公寓的業主簽署至少六個月的租賃合同，無證客預計將居住至少半年以上。

巴托說，民選官員和民眾不只對改建老人公寓表達反對的立場，同時也不希望華茲華斯堡搭建臨時收容所，影響居民的正常使用，若市長繼續一意孤行，議員不排除將再次召集抗議行動，直到人民的意願受到尊重為止。