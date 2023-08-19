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日落公園聚無證客 民憂安全

記者顏潔恩／紐約報導
公園裡成日聚集大批男性無證客。(記者顏潔恩 / 攝影)
公園裡成日聚集大批男性無證客。(記者顏潔恩 / 攝影)

在市府的安排下，不少華人使用的布碌崙(布魯克林)日落公園娛樂中心(Sunset Park Recreational Center)已建立起臨時無證客中心，接待60多名無證客已有兩周，華裔社區人士日前會晤州參議員曲怡文，表示經常看到在公園內無所事事的無證客盯著人看，特別對弱勢群體的安全感到擔憂，希望民選官員可採取行動。

位於7大道交41街的日落公園娛樂中心目前已被用作收容中心，但周邊的公園、遊樂場、公共游泳池還開放給公眾使用，在夏季期間，這裡是當地民眾頻繁聚集的場所之一，每天都有上百人使用泳池，而華人家長也會趁著空閒時刻帶孩子過來玩耍，公園內也常見長者散步。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺日前帶著多名會員及社區民眾前往曲怡文辦公室，與其洽談有關情況，他表示，很多家長投訴與反映，近期在日落公園常看到無所事事的無證客，不是在四處的角落站著，就是躺在操場上，更令人不安的是，一些人還會長時間向游泳池觀望。

他們表示，這批無證客大多以年輕的男性為主，且都是一大群人一起行動，家長對孩子的安全感到擔憂；黃啟旺表示，泳池將繼續開放至9月10日，而無證客的這些舉動已讓家長感到不舒服，不敢再帶著孩子到公園逗留，他認為更多的家庭會受到影響，對他們很不公平，希望曲怡文能有所行動。

蕭小姐也說，最近都會看到一群男性無證客聚集在公園各個角落，看到她獨自經過時，總是對她多望幾眼，眼神令她很不舒服，雖然現在公園還未傳出有無證客滋事的事件，但難保不會出事，希望民選官員能夠介入處理。

消息指，起初市府安排無證客入住時表示只會居住一周，但目前眼看已超過兩周，曲怡文辦公室表示，曾試圖聯繫市長辦公室詢問進展，但對方至今都還未回覆；日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也是遇到相同的情況，市府針對難民問題始終未予回應。

無證客因無所事事而常聚集在公園各個角落。(記者顏潔恩 / 攝影)
無證客因無所事事而常聚集在公園各個角落。(記者顏潔恩 / 攝影)
日落公園娛樂中心日前已改作臨時無證客中心。(記者顏潔恩/攝影)
日落公園娛樂中心日前已改作臨時無證客中心。(記者顏潔恩/攝影)

無證客 日落公園 華人

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