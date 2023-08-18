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孟昭文爭取百萬經費 推小商家法律服務 5種語言可通

記者高雲兒／紐約報導
皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)說，很多民眾因為語言問題無法獲得支持，因此提供國語、韓語、孟加拉語、俄語和西語方面等五個語言的協助。(記者高雲兒／攝影)
皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)說，很多民眾因為語言問題無法獲得支持，因此提供國語、韓語、孟加拉語、俄語和西語方面等五個語言的協助。(記者高雲兒／攝影)

國會眾議員孟昭文聯合皇后區商會於17日宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(Small Business Legal Desk)項目，為小商家提供多語言、多方面協助；該項目的100萬資金來源於聯邦撥款，是皇后區首個受到聯邦資助的小商業項目。

孟昭文表示，自己成長於小商家家庭，父母先在餐館工作，隨後又開了自己的餐館，「小企業確實是我們經濟的支柱，尤其是在皇后區」。她說，許多小商家沒有足夠資源聘請律師，「有時甚至會被那些假專家所欺騙」，因此推行該100萬元的法律諮詢項目。

皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)說，很多民眾因為語言問題無法獲得支持，因此提供國語、韓語、孟加拉語、俄語和西語方面等五個語言的協助。

據悉，項目將在9月初正式開始；皇后區商會業務支持專員金蘇珊(Susan King)表示，合約問題、會計、人力資源、公司性質等法律方面的問題，以及任何起步需要的問題都可以申請幫助。她說，自己每月都在市議員黃敏儀辦公室為小商家提供幫助，認為華裔小商家最多的法律問題集中於語言問題，「很多想做小企業的，想開店卻不知怎麼找店址，也不知道如何申請執照和補助。」

她稱，這是皇后區商會第一次獲得聯邦資金，會好好利用，預計將在16個月內，幫助350到400個小企業。需要協助的小商家可到皇后區商會註冊，或通過電話(516)266-2970，和電郵[email protected]直接聯繫金蘇珊。

市大皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)稱，小企業是皇后區的命脈，他感謝孟昭文為皇后區及區內小商家的支持和貢獻；今年2月，皇后學院獲得國會議員孟昭文撥款的220萬元，其中146萬用於商學院的小商業發展項目(Small Business Development Initiative)，旨在促進當地小企業與商學院的合作，為學生提供更多的帶薪實習機會等。

國會眾議員聯合皇后區商會於17日宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(SM...
國會眾議員聯合皇后區商會於17日宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(SMALL BUSINESS LEGAL DESK)項目，為小商家提供多語言、多方面協助。(記者高雲兒／攝影)
孟昭文表示，小企業是皇后區經濟的支柱。(記者高雲兒／攝影)
孟昭文表示，小企業是皇后區經濟的支柱。(記者高雲兒／攝影)
國會眾議員聯合皇后區商會於17日宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(SM...
國會眾議員聯合皇后區商會於17日宣布，將在她選區內推行「小企業法律諮詢台」(SMALL BUSINESS LEGAL DESK)項目，為小商家提供多語言、多方面協助。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 孟昭文 眾議員

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