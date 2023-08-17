房屋局省下錢來卻不能留著自用 紐約民代致信聯邦挑戰不合理規定

國會眾議員高德曼(中)攜紐約地方多位民代及租戶聯盟代表召開發布會，挑戰聯邦不合理規定。(記者和釗宇／攝影)

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)17日與國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)一起，率領紐約市 國會代表團的11名成員共同致信聯邦住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development, HUD)，敦促他們遵守聯邦法律，允許包括紐約市房屋局(NYCHA)在內的公共住房管理機構全額保留他們在與公共事業公司議價中所節省出來的水電氣費用。17日上午，高德曼在曼哈頓下東城(Lower East Side)的羅格斯政府樓 社區中心(Rutgers Houses Community Center)舉行發布會，曼哈頓下城的多位民代以及紐約多個政府樓社區租客聯盟代表到場，表達對其在聯邦層面為社區爭取權益的支持。

高德曼指出，紐約市房屋局通過與公共事業公司積極協商議價，每年能夠得到近億元的折扣，然而聯邦HUD的規定則只允許他們保留一半金額，使紐約市府每年損失5000萬元本應用於改善政府樓設施與維修的資金。公開信提到，1998年通過的聯邦「優質住房與工作責任法案」(Quality Housing and Work Responsibility Act)明確規定，公共住房管理機構應從此類折扣中獲得全部優惠所得，HUD的內部規定與此法律相衝突。

下東城拉瓜地亞政府樓租客聯盟主席查韋斯(Danette Chavis)說，政府樓的居民住在由各種無窮無盡的「臨時措施」拼湊起來的房屋中，問題從來得不到有效的解決，甚至有些體弱者被建築內充斥的霉菌折磨，久病難愈。市議員利華娜(Carlina Rivera)說，房屋局損失的這5000萬元本可以用來修繕政府樓漏水的屋頂、無火的爐頭、冬冷夏熱的冷暖氣以及關不住的門，「每一塊錢都至關重要」。