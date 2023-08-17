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紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

記者高雲兒／紐約報導
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約市清潔局及市警局16日在皇后區法拉盛市中心聯合執法，當場沒收一華人老太的全部貨物和推車，過程中老太大呼「不講理」，並與執法者糾纏良久，一度引得無數路人圍觀，有路人對其表同情，同時也有諸多民眾認為懲罰理所應當；這番執法過後，其餘攤販繼續擺攤，又遇警車殺個回馬槍，再次倉惶逃竄，幾家攤販仍表示不可能放棄擺攤。

紐約市清潔局及市警局16日在皇后區法拉盛市中心聯合執法，當場沒收一華人老太的全部...
紐約市清潔局及市警局16日在皇后區法拉盛市中心聯合執法，當場沒收一華人老太的全部貨物和推車，一度引得無數路人圍觀。(記者高雲兒／攝影)

16日下午接近3時許，市清潔局及市警局在法拉盛火車站執法，不少小販已推車逃離，只剩下一位賣輔食和零食的花白頭髮老太被警員攔下，因拿不出相關執照，市清潔局開出1000元罰單，警員需沒收其物品。

老太見狀，死死拉住自己的推車，兩位女警員都無法將其拉開；老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」(You'll get arrested.)，老太不為所動，直到連車帶貨都被帶走，老太終於崩潰，大呼「太不講理了！」

老太用國語請求把推車還給自己，聽不懂國語的警員用英語告知她，必須要去法院才可要回...
老太用國語請求把推車還給自己，聽不懂國語的警員用英語告知她，必須要去法院才可要回貨物。(記者高雲兒／攝影)

最後，老太用國語請求把推車還給自己，聽不懂國語的警員用英語告知她，必須要去法院才可要回貨物，兩人溝通不力，但警員拒絕華裔路人提出的幫助翻譯。

老太對於自己受到的罰單十分氣憤，緊緊攥著拳頭。警察走後，不少關心她的攤販和路人圍攏過來，惋惜她「怎麼沒跑掉」，也怪她「東西帶得太多」，並教她「以後只兩、三包地賣」。另外一位攤販表示，現在執法太頻繁、太嚴格，「前兩天有個緬街賣鞋的，被嚇得腦出血，已經不能幹活了」。但是也有路人說，「疫情掙了這麼幾年錢，什麼都不要交，但擺攤的永遠說沒掙錢！」市議員黃敏儀對此表示，執法將持續進行，「什麽都沒有改變」。

老太見狀，死死拉住自己的推車，兩位女警員都無法將其拉開。(記者高雲兒／攝影)
老太見狀，死死拉住自己的推車，兩位女警員都無法將其拉開。(記者高雲兒／攝影)

風波過後，諸多攤販再次回到法拉盛火車站下擺攤，一位賣食品的攤販稱之前也曾有過被沒收物品的經驗，卻不會放棄擺攤；但不到10分鐘，警察再次往緬街開回時，諸多小販仍然嚇得火速收攤，目睹這一切的附近一店家老闆稱，「老這樣可怎麼好啊」。

無證擺攤老太見貨物收走，崩潰大哭，並稱「太不講理了！」(記者高雲兒／攝影)
無證擺攤老太見貨物收走，崩潰大哭，並稱「太不講理了！」(記者高雲兒／攝影)
老太死死拉住自己的推車，兩位女警員都無法將其拉開。(記者高雲兒／攝影)
老太死死拉住自己的推車，兩位女警員都無法將其拉開。(記者高雲兒／攝影)

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