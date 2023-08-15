新冠檢測盒別亂收 小心醫療保險詐騙

民代提醒，如果居民在沒有要求的情況下收到郵寄的新冠檢測盒，應該向聯邦醫療保險欺詐熱線舉報檢測盒的提供方，要求發放新的醫療保險卡。(美聯社)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)與史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)日前聯合呼籲，如果居民在沒有要求的情況下，收到郵寄的新冠檢測 盒，導致聯邦醫療保險 (Medicare)被扣費，應該向聯邦醫療保險欺詐熱線舉報檢測盒的提供方，要求發放新的醫療保險卡，並向瑪麗奧或佛塞拉辦公室舉報欺詐行為。

到目前為止，已有幾位老人致電瑪麗奧和佛塞拉辦公室，報告他們在沒有要求的情況下收到新冠檢測盒，而他們的聯邦醫療保險月結單上顯示了收費情況。

瑪麗奧介紹說，她的一位選民在幾個月內收到了140個新冠病毒檢測盒，這些檢測盒已計入他的聯邦醫療保險帳戶。她說，這些檢測盒提供方正在剝削納稅人的錢，欺騙脆弱的老人，讓他們看起來像是購買了這些檢測盒。

瑪麗奧是眾院 籌款(House Committee on Ways & Means)委員會的成員，該委員會是負責稅收工作的主要委員會，負責監督多項醫療保健計畫，瑪麗奧呼籲委員會調查這一問題，通過立法彌補納稅人因欺詐造成的損失，並使各州更容易起訴犯罪嫌疑人；目前美國司法部與其它聯邦機構也在調查這一騙局。