紐約香港龍舟節 市長亞當斯划槳同歡

市長亞當斯率辦公室參賽。(記者劉梓祁／攝影)

每年一度的紐約香港 龍舟節(HKDBF-NY)12日在皇后區 正式拉開帷幕，近200支隊伍和逾千位觀眾到場參與，旨在推廣中華傳統文化並促進國際友誼；作為全國最古老、最大規模的傳統水上賽事之一，活動亦得到市長等多個市府部門代表隊參與，成為社區盛會。

第31屆紐約香港龍舟節，170支隊伍參與。(記者劉梓祁／攝影)

作為紐約歷史最悠久的華人水上活動之一，第31屆龍舟節由香港駐紐約經濟貿易辦事處主要協辦，為期兩天，龍舟節於12日一早在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)揭幕，共170支隊伍分批上場，按照分組競賽的方式進行逐輪角逐，以爭取進入13日決賽的資格。

除了多支新老龍舟隊，本次參賽隊伍中有多個來自市府部門，包括市長辦公室、市公共倡議辦公室、市主計長辦公室、市消防局和皇后區區長辦公室等，並首次有市長參與。市長亞當斯 (Eric Adams)作為龍舟鼓手登上船隻，為作為槳手的亞裔事務主任鄭祺蓉等辦公室成員控制行進節奏並加油助威。

與市長辦公室同場競技的是市主計長辦公室和皇后區區長辦公室代表隊。出發指令一出，三支隊伍便齊齊奮力畫槳，水花四濺之間引起場邊陣陣喝彩和加油聲。比賽行進間，市長隊和主計長隊逐漸與其他隊伍拉開距離，使兩隊競爭變得尤為激烈。最終，主計長隊率先越過終點線，市長隊獲得亞軍。

亞當斯表示，龍舟節不僅凝聚了各界精英，更彰顯了團結的力量，是融合美食、音樂、和文化的慶祝活動，希望來自城市各個角落的市民都能參與其中，體驗同舟共濟時刻、共同學習成長。他還說，通過親自參與龍舟比賽，體會到人們彼此之間的依賴與合作的重要性，社會亦需要以相同的方法、方向共同前進，才能使紐約保持穩定繁榮。

完賽隊伍慶賀。(記者劉梓祁／攝影)

除了常規賽外，活動還將設慈善賽、非營利組織邀請賽、女子邀請賽和老年人邀請賽等，慈善賽獲勝團隊將指定1萬2000元的捐贈對象。活動當日，現場還有美食廣場和各機構架設的資訊攤點，以及紐約中國民族樂團等藝術團體展示傳統音樂、舞蹈和武術表演。

雖比賽途中突降暴雨，但龍舟節組委會主席萬三權表示，在龍舟的歷史和傳統中，下雨被視為吉兆；根據傳說，龍作為傳統神獸，能夠呼風喚雨，因此雨水被解讀為一種祝福。他還指，今年比賽格外特殊，除了當地社區代表隊伍外，許多市政隊伍也積極參與，彰顯了龍舟節的包容性和參與度，以及龍舟文化的深厚背景和豐富意涵。