紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約華人房東 遭遇租霸的案例又添一樁，皇后區新鮮草原的一名90歲華裔房東老太，將兩家庭屋的一半租給吉普賽一家五口，以為在出租前已對房客一家做好背景調查、一切無虞，沒想到對方漸漸開始不交租，還夜夜吵鬧，甚至多次破壞房屋；經過邱女士和多位受害房東確認，介紹該房客的仲介此前也曾多次將吉普賽房客介紹給華人房東，甚至在房東拒租時出言威脅。

根據90歲的邱女士表示，今年3月中她與一家吉普賽五口家庭簽約，將位於新鮮草原的兩家庭房屋的另一半出租，自己和女兒一家住在隔壁；簽約前，邱女士的女兒曾仔細檢查租客 的證件、信用分數和工資單等背景資料，「一切都很完美」。

邱女士在今年3月中將房屋出租給吉普賽一家五口，簽約前曾對租客做背景調查，「一切都很完美」。(記者高雲兒／攝影)

租客小孩 亂丟垃圾

一開始該戶房客如約交租，但常常夜夜笙歌，吵得隔壁鄰居夜不能寐，「隔壁的白人老夫妻打311很多次」；還有多輛無牌豪車，堵在鄰居的住宅前院車道，更常有「親戚」帶孩子來訪，「最多時住十幾個人」，當邱女士向對方反映時，對方還振振有詞，「親戚不能來往嗎？」

邱女士說，該戶人家房內常有七、八個小孩，都是五歲以上的學齡兒童，卻不讀書，不但到後院亂丟垃圾，還亂折邱女士精心栽培的玫瑰花，對此退休前曾擔任過多年老師的邱女士並未責怪，還報以同情，「小孩子是無辜的，他們出不去，只能發洩」。

破壞房屋 牆砸大洞

然而，邱女士的寬容沒有換來對方的尊重；7月開始，這戶人家開始拒繳房租，先是說租屋處樓上沒裝冷氣，邱女士的女兒試著與他們溝通，說由於電路老化，所以沒有安裝多台冷氣，並花錢替他們裝了三台電扇。

但房客仍不依不饒，要求裝冷氣，否則不付房租，還多次破壞房屋，「比如牆上砸出個大洞」，這一兩個月，邱女士在修繕房屋上已花費近千元。

靠房租生活的邱女士說，她多次上門討租，卻被房客的小孩粗魯趕走，而房客兩夫妻也到晚上11、12時才回家，似乎是故意要避開她，更對她說：「再來敲門，就吿房東騷擾」。邱女士因此常氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」

租霸不僅不付房租，還多次破壞房屋，在牆上砸出大洞。(邱女士提供) 租霸不僅不付房租，還多次破壞房屋，在牆上砸出大洞。(邱女士提供)

多名房東 曾吃苦頭

曾因此報警的邱女士被警察告知，遇到租霸的事情只能去法庭解決，且耗時很長。邱女士於4日，藉助本報聯繫此前的其他受害房東，才發現原來介紹此房客給她的仲介陳安迪(Andy Chen，音譯)，及其所屬的「旺角地產」(Grand Corner Realty)，過去也曾多次介紹吉普賽房客給華人房東。

據邱女士的女兒，她曾問租客討要3月下半月的房租，但是對方說已將租金給了陳安迪，於是她打電話問對方，對方聽了來意就掛斷電話，之後就再未接聽電話。

住在白石鎮的受害房東陳先生說，陳安迪曾將一夥吉普賽「租霸」介紹給住在布碌崙(布魯克林)的60歲華裔房東，後來該名房東不得不花錢將租霸請走；而他自己此前遭遇的租霸，也是由旺角地產的一名叫Annie的經紀人介紹。

根據評分網站Yelp，公司位於皇后區艾姆赫斯特的「旺角地產」星評為1.3顆星，共13條評論中，有一人給予五星好評，其餘12條評論均為一星；根據網站上的評論，有不少網友批評該公司不對租客做背景調查。

不良仲介 拖累房東

陳先生透露，曾有其他華人房東拒絕將房屋出租給吉普賽房客，遭到陳安迪與Annie兩名仲介上門威脅，說房屋「有地下室非法改建，不租就舉報」。

經邱女士和陳先生比對，發現介紹陳安迪給他們的另一位房屋仲介，曾在3月透過社群平台，聯繫過一位受害房東，詢問這戶吉普賽房客此前有沒有案底、認不認識他們；受害房東在聯繫陳先生後，發現這戶房客疑似在皇后區也曾有不交租的紀錄，建議受害房東立刻換鑰匙，並將房客驅逐。

受害房東於是轉告該名仲介，但仲介卻未將這樣的訊息轉達給邱女士，對此邱女士將追究其責任。

陳先生表示，華裔年長房東由於年紀大、英文不通，在碰到類似問題更受騙；他以自身經驗建議房東，若發現租客家中有16歲以下者不上課，都可予以舉報；其次也建議邱女士，對租客採取欠租驅逐程序(nonpayment eviction proceeding)。