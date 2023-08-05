華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

近年詐騙 分子猖獗，不少在美華人 手機經常會收到陌生人的簡訊，為「殺豬盤」釣魚的慣用手法；紐約市一名華女日前抱著好玩心態，隨意回覆詐騙分子傳來的簡訊，沒想到對方卻開始瘋狂透過其他電話號碼、通訊軟體騷擾，甚至「逼迫交友」，讓她感到相當無奈。

居住在布碌崙(布魯克林)的嚴女士說，上月19日她收到一條陌生簡訊，寫道：「孫華姐，我家裡種了幾盆花，上次你說要一株，請問還要嗎？」；平常有在關注詐騙新聞的她，一眼就識破這是詐騙分子在試圖套近乎，於是沒有理會。

過了幾分鐘，對方再發來一條短信：「我覺得要或不要，都應該禮貌性說一下吧」，嚴女士頓時覺得可笑，認為該名詐騙分子情商很低，她抱著好玩的心態、按對方的話順勢作出回應，回覆：「不要了，謝謝」。

結果過沒多久，該名詐騙分子道歉，說信息發錯給人，還發長文感謝嚴女士如此大量，沒有跟他計較，顯然想繼續聊下去；嚴女士不想再多加理會，當下就將號碼拉黑，以為這件事就到此為止，但沒想到對方隔天竟然用了另一個號碼，直接打電話給她。

男子自稱住在加州洛杉磯 ，兩人透過簡訊相識，也算是「誤打誤撞」，身為同是在美國生活的華人，可以交個朋友，還邀請嚴女士以後如果有機會，可以去洛杉磯找他玩。

嚴女士隨即回應，沒有興趣和素未謀面的人交朋友，並故意對他暗示，現在詐騙分子很多、不敢亂交朋友，原以為對方會聽出她已經「認出來他是詐騙」的弦外之音、知難而退，沒想到該名男子還是一個勁地想說服她。

「他當下就說，哪裡來的詐騙分子啊，就覺得這樣我們也是特殊的緣分，認識一下嘛」，嚴女士說到最後，氣憤地讓對方別再打電話過來後就掛斷電話；但就在同時間，她發現通訊軟體「WhatsApp」上，出現兩名陌生華男的消息，讓她不堪其擾。

「沒想到現在的詐騙分子也那麼迫切」，嚴女士說，過去這樣的詐騙簡訊收過不少，但像這樣直接打來、逼迫她交友的還是第一次；她說，雖未落入詐騙圈套，但透過這樣的經驗，更讓她知道「連簡訊也不能亂回」。