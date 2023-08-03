﻿網路求職 18華人卡車司機遭欠薪

卡車公司仍在網上發布招聘信息。(受害者提供)

不少華人 會透過網路找工，但多為口頭答應，沒有簽約保護，導致吃虧難以維權；紐約市多名華裔卡車司機表示遭外州一家華人卡車公司拖欠薪資，若想取回錢就得介紹其他人入行，造成上當的人愈來愈多；據受害者透露，遭到拖欠工資的人至少有18人，且大部分來自紐約。

這些受害的華裔卡車司機日前到布碌崙(布魯克林)紐約親子會求助，其中住在紐約的于紅光2日向華媒表示，該公司名為「Sameric Express」，是註冊於馬里蘭州的一家華人卡車公司，業者姓孫。

于紅光的友人在該間公司工作一個月，6月初以出門旅遊為由，請于紅光幫忙頂替一周；于紅光答應後，他與一名不太熟識的工友，從新澤西州取了車頭，途經賓州、加州 、亞利桑納州取貨和卸貨，送的貨為亞馬遜的電商產品，兩人中途換手開車，來回共開5000多哩，于紅光應結算1700多元的工資。

在回到紐約後，于紅光聯繫孫姓業者，但對方再也不接聽電話，他後來詢問工友，對方才說：「你不知道嗎？第一次錢都會被壓著，如果不做，要找個人替代，才會還錢。」

對於如此無理的要求，憤怒的于紅光跑去質問一開始介紹自己入坑的朋友，才知道他一個月也被拖欠6000多元；「既然知道不會給錢還讓我過去幹嘛？只是拉更多人下水。」

另一名受害者董新，也同樣是經由朋友介紹，在6月第一次幫忙開車到長島提貨，出發經過內達華州、加州、麻州，遭到欠薪2700元；他在途中遇到另一名司機，一聊之下才知道該公司拖欠薪資已經不是一次兩次，出勤後他馬上提出辭工，但孫老闆卻回應：「每人都要被壓一趟工資，如果直接走的話便拿不回錢」。

即便受害司機不少，但目前在「華人168」、「紐約情報」等平台，仍可看到該公司的招聘廣告；「拿不回錢沒關係，但覺得氣不過，不能讓更多的人受騙」，董新說，業者看中華人不熟悉勞工 法，便藉此剝削，拒絕支薪後受害者也會急於生計或沒時間耗下去做罷，而業者則繼續使用這些「免費勞工」。

于紅光表示，根據目前微信群組，至少有18名華人受害，被拖欠的工資從上千到上萬元不等；其中一名受害者在途中卡車拋錨，還自掏腰包2000元修車，連帶工資8000多元，如今錢是否能拿回來還不一定，「我們這些司機賺的都是養家糊口的血汗錢，只希望別再有更多人受害」。

在親子互助會會長黃妮可的幫助下，受害者已向紐約州勞工廳舉報，不過由於卡車公司註冊地址在馬州，須與當地官員及相關機構合作；而專業法律人士也說，該公司「很懂勞工法」，且「會鑽漏洞」，要維權有難度。