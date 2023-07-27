起重吊臂45樓墜落 曼哈頓11人輕重傷

起重機吊臂連同16噸水泥墜落在街道上，所幸意外發生仍早，未造成更嚴重傷亡。(記者許君達／攝影)

曼哈頓中城哈德遜廣場(Hudson Yards)26日發生高層建築工地起重機起火意外，脫落的吊臂從45層高樓墜落，並砸中對街的另一棟高層建築；根據現場畫面，起重臂掉落後引起滾滾黑煙，攀升到40層的高空，該起意外也導致11人受傷，其中一名民眾及一名消防員受到重傷，但沒有生命危險，其他九人則為輕傷。

事發地點位於第十大道交41街處，當日早7時30分，起重機駕駛員正在起吊16噸重的水泥，發現發動機艙起火，試圖用滅火器滅火未果後緊急撤離。

起重臂墜落過程被錄下後放到社群媒體上，根據影片，掛著16噸水泥的吊臂在火勢的影響下逐漸鬆弛、然後底部失去支撐力，吊臂末端在水泥的重力帶動下，從原本斜向上方的角度，以圓弧狀軌跡大頭朝下垂落，墜落過程中砸到了對面第十大道555號高層建築頂部，碎片飛揚。

吊臂在落到與地面垂直的位置後，先重重砸到起重機支架，然後其根部徹底折斷，整體墜落，引起陣陣濃煙，附近民眾紛紛四處奔逃。消防部門將這起火災定為五級，火勢於當日上午9時30分左右得到控制，並於中午之前被撲滅。

市長亞當斯 (Eric Adams)26日與市消防局第一副局長菲佛(Joseph Pfeifer)以及市樓宇局(Department of Buildings)局長奧多(Jimmy Oddo)到現場視察，表示所幸事故發生時間仍早，未造成更多傷亡。

菲佛則說，吊臂墜落主要是因為火勢導致吊裝重物的纜繩失效，水泥包失去纜繩拉力後首先墜落，墜落的重力加速度又將起重機吊臂也一併扯下來；據「每日新聞」報導，消息人士透露，起火原因為發動機艙內的液壓油洩漏到一塊高溫金屬板上導致起火。但截至發稿，消防局仍未說明具體起火原因。

奧多表示，將對事故影響範圍內的建築檢測 ，並調查建案及起重機的承包商；該肇事起重機的運營商「紐約市 起重設備公司」(New York City Crane and Equipment)的創辦人洛馬(James F. Lomma)，曾在2008年涉入一起起重機倒塌致死事故。不過消息人士透露，目前該工地的所有許可證和設備檢查狀態都是最新且合格的。